Crítica de 'La virgen de la tosquera': retrato de una adolescencia en llamas a partir de dos relatos de Mariana Enríquez

'La virgen de la tosquera' Dirección: Laura Casabé. Intérpretes: Dolores Oliverio, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Fernanda Echevarría, Agustín Sosa, Luisa Merelas y Dady Brieva. Año: 2025 Estreno: 23 de enero de 2026 ★★★★

Inspirada en dos cuentos de Mariana Enríquez, 'El carrito' y 'La virgen de la tosquera', incluidos en su libro 'Los peligros de fumar en la cama', la nueva película de la argentina Laura Casabé ('Los que vuelven') cuenta una historia de iniciación e incendiario aprendizaje en tiempos convulsos. Ambientada en las afueras de Buenos Aires en 2001, en el marco de la gran crisis económica que azotó Argentina, tiene por protagonista a Natalia (la magnética Dolores Oliverio), una adolescente que debe librar varias batallas durante un caluroso verano. Una, contra un clima social que oprime. Otra, contra las revelaciones sobre su familia y las intuiciones sobre su futuro. Y la tercera –y central–, contra sus instintos, sus deseos y su cuerpo.

Aunque se alimenta de las dos anteriores, es en la última batalla de Natalia donde la película de Casabé se hace fuerte. La directora explora la convulsa intimidad de la protagonista, expuesta a los cambios físicos, el enamoramiento adolescente y las primeras traiciones, desde una sugerente combinación de realismo seco (no exento de belleza) y cine fantástico. 'La virgen de la tosquera' tiene, por un lado, una caligrafía visual y un tratamiento del cuerpo que remiten a las primeras películas de Lucrecia Martel, 'La ciénaga' (2001) y 'La niña santa' (2004). Por otro, comulga con 'Carrie' (1976) en su forma visceral y pirotécnica de convertir en imágenes de terror el malestar y la pulsión adolescente. Lo mejor de 'La virgen de la tosquera' está en los momentos en los que ambos territorios convergen.