Canet Rock cierra su cartel de 2026: de Ginestà a La Ludwig Band

Canet Rock completa el cartel de su 12º edición y a los seis reclamos ya anunciados hace unas semanas (Figa Flawas, La Fúmiga, Búhos, 31FAM, The Tyets y Maria Jaume) suma otros cinco: Els Amics de les Arts, Els Catarres, Ginestà, Doctor Prats y La Ludwig Band. Todo ello configura un cartel que, como cada año, congrega a algunos de los nombres más populares de la escena catalana y que se escenificará el sábado 4 de julio en el tradicional recinto del Pla d’en Sala, en Canet de Mar.

El festival, cuyos orígenes se remontan a los años 70 y que renació con el actual formato en 2014, propone así un programa asentado en el pop con acentos variables: música urbana, mestizaje, rock. Como es costumbre por estas fechas, ya lleva vendidas la mayoría de las entradas, más de 20.000, revela la organización, del total fijado en unas 25.000. En lo alto del cartel se sitúa a Figa Flawas, con una de las seis únicas actuaciones que ofrecerán este año, así como 31FAM (con su propuesta ‘Ràdio 31’) y el grupo valenciano La Fúmiga (en su gira de despedida). The Tyets seguirán defendiendo su álbum ‘Cafè pels més cafeteros’, Búhos celebrarán 20 años de trayectoria y la mallorquina Maria Jaume mostrará su cuarto disco, ‘Sant Domingo forever’, que sale a la venta el 27 de febrero.

Las nuevas incorporaciones contemplan otra gira de aniversario, la que conmemora los 20 años de Els Amics de les Arts, así como dos presentaciones de álbumes que verán la luz en 2026, las del dúo pop Ginestà y la banda de corte folk-rock La Ludwig Band. Por su parte, Els Catarres volverán con su campaña ‘Paracaigudistes’ y Doctor Prats con la gira de disco ‘F5’. La parrilla la completan cinco sesiones de ‘discjockey’, las de Mon Dj, Dj Ernest Codina, Dj K-Zu y Dj Trapella. Con todo ello, Canet Rock ofrece “12 horas de música y fiesta ininterrumpida”, con la salida del sol como clímax ritual. Junto a las actuaciones musicales, brinda su propuesta gastronómica, así como “espacios de descanso”, “bares a la sombra” y “el mítico túnel de agua para refrescarse cuando aprieta el calor”.