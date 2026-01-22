Arranca el primer Sundance sin Robert Redford y el que será el último en Utah

El festival de cine de Sundance, el primero desde la muerte de su fundador Robert Redford, comienza el jueves en Park City, en las montañas del estado estadounidense de Utah, donde se celebra por última vez antes de trasladarse el próximo año a Colorado.

Las estrellas de Hollywood Olivia Wilde, Natalie Portman y Ethan Hawke, entre otros, están previstas en la alfombra roja de la estación de esquí de las Rocosas nevadas, junto a una multitud de cineastas menos conocidos, en una de las citas más importantes del calendario cinematográfico mundial.

Amy Redford, hija del actor de 'Butch Cassidy and the Sundance Kid', que creó el festival en 1978, afirmó que el encuentro de este año será una experiencia emotiva.

El cine Egyptian de Park City, uno de los espacios donde se ha celebrado el festival Sundance desde sus inicios. / Rick Bowmer / Associated Press

"Muy orgullosa", respondió cuando se le preguntó qué pensaba del legado de su padre, fallecido hace cuatro meses.

"Era alguien que creaba sobre el terreno, no desde las altas esferas", declaró a la AFP.

"Nunca quiso ser el centro de atención de toda esta organización. El centro de atención siempre son quienes cuentan las historias".

Este año, la comedia ocupa un lugar destacado en la programación, con títulos como 'The Invite', de Olivia Wilde, que presenta a una pareja casada cenando con unos vecinos misteriosos.

Las estrellas de 'Mad Men' Jon Hamm y John Slattery también se reencuentran en una nueva comedia titulada 'Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass'.

Cadáver en la feria de arte

En la selección, el largometraje 'The Gallerist' reúne a Natalie Portman y a la joven estrella Jenna Ortega. La película sigue la epopeya de una galerista desesperada que quiere vender un cadáver en la célebre feria de arte contemporáneo Art Basel de Miami.

Con la excepción de un puñado de títulos, las 90 películas presentadas son estrenos mundiales, seleccionados entre 16.000 candidaturas procedentes de 164 países. Más del 40% de ellas serán el primer largometraje de su director.

"Creo que la expresión en el rostro de las personas que presentan su película en estreno y se dan cuenta de que están ante un público que entiende lo que han querido decir… siempre es una experiencia bastante increíble", afirmó Amy Redford.

La selección también concede un lugar destacado a las películas extranjeras. En la lista figuran el largometraje británico 'Extra Geography', el filme australiano 'Leviticus' o el chipriota 'Hold Onto Me'.

La programación documental es igualmente muy rica, con producciones de todo el mundo, entre ellas serios aspirantes a los Oscar.

'Kikuyu Land', sobre la corrupción en Kenia, estará en cartel, al igual que 'Hanging by a Wire', que narra la frenética carrera para salvar a unos escolares suspendidos en un teleférico bloqueado en una región montañosa de Pakistán.

Convertido en un evento demasiado grande para su actual ciudad anfitriona, el festival se trasladará el próximo año a Boulder, en el estado vecino de Colorado.

Esto deja un sentimiento agridulce a John Nein, programador del festival, que ha participado en todas las ediciones desde 1996.

Park City "es un lugar especial", declaró a la AFP. "Es un sitio que ha estado muy ligado al funcionamiento del festival en términos de asistencia. No es especialmente práctico. Hace muchísimo frío", continuó. "Pero curiosamente, eso es lo que atrae a la gente aquí".