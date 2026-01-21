El yacimiento de Ullastret, cerrado por el derrumbe de una muralla debido al temporal Harry

El temporal Harry ha dejado en el municipio de Ullastret un registro de precipitaciones excepcional, con aproximadamente 240 litros acumulados por metro cuadrado en los últimos días. Este episodio meteorológico ha provocado el desprendimiento de un tramo de unos 10 metros de la muralla de la ciudad ibérica de Ullastret. Se trata del sector restaurado durante las décadas de 1950 y 1960, entre las torres 1 y 2, informan desde el Museu d'Arqueologia de Catalunya.

La combinación de lluvias intensas y la saturación del terreno han sido causa de la saturación del terreno.

El equipo técnico de los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura en Girona se ha desplazado al yacimiento para realizar una evaluación detallada de los daños y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la preservación del conjunto arqueológico.

Dada la afectación que ha provocado en el recorrido de la visita, el yacimiento permanecerá cerrado al público. Se informará de la reapertura de la vista en el momento en que esté habilitado el circuito.

El paso de la borrasca Harry por Catalunya ha tenido efectos devastadores en muchos puntos de la comunidad autónoma.

Este martes, el colapso de un muro de contención sobre las vías de un tren de la R4 de Rodalies provocado por las fuertes lluvias , según las principales hipótesis, ha dejado un muerto y numerosos heridos.

