Baix Empordà
El yacimiento de Ullastret, cerrado por el derrumbe de una muralla debido al temporal Harry
Dada la afectación que ha provocado en el recorrido de la visita, el yacimiento permanecerá cerrado al público
Catalunya entra en una semana de lluvia, nieve y frío intenso tras la borrasca Harry
El temporal Harry ha dejado en el municipio de Ullastret un registro de precipitaciones excepcional, con aproximadamente 240 litros acumulados por metro cuadrado en los últimos días. Este episodio meteorológico ha provocado el desprendimiento de un tramo de unos 10 metros de la muralla de la ciudad ibérica de Ullastret. Se trata del sector restaurado durante las décadas de 1950 y 1960, entre las torres 1 y 2, informan desde el Museu d'Arqueologia de Catalunya.
La combinación de lluvias intensas y la saturación del terreno han sido causa de la saturación del terreno.
El equipo técnico de los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura en Girona se ha desplazado al yacimiento para realizar una evaluación detallada de los daños y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la preservación del conjunto arqueológico.
Dada la afectación que ha provocado en el recorrido de la visita, el yacimiento permanecerá cerrado al público. Se informará de la reapertura de la vista en el momento en que esté habilitado el circuito.
El paso de la borrasca Harry por Catalunya ha tenido efectos devastadores en muchos puntos de la comunidad autónoma.
Este martes, el colapso de un muro de contención sobre las vías de un tren de la R4 de Rodalies provocado por las fuertes lluvias, según las principales hipótesis, ha dejado un muerto y numerosos heridos.
Por ende, Adif ha suspendido el servicio ferroviario en toda Catalunya para revisar las infraestructuras tras el temporal.
- Paula Gallego, de niña en 'Cuéntame' a voz de la generación Z en 'Machos alfa': 'Gracias a la serie soy más atrevida
- Iván Ferreiro: 'Hay una presión muy grande sobre los artistas, cuando no somos los que mandamos en la industria
- El Consell Professional de TV3 critica el programa 'Fanzone' de Gerard Romero: 'Se han traspasado líneas rojas
- Juego de tronos' en versión sucia, sencilla y a ras de tierra: llega 'El caballero de los Siete Reinos
- Fallece el diseñador Valentino, el último emperador de la moda del siglo XX, a los 93 años
- La Reina del Flow 3' desata la locura en redes: estreno, capítulos y reacciones en España
- Jaume Ripoll (Filmin), tras la polémica por el documental sobre altercados del 'procés': “No lo hemos producido, ni distribuido ni recomendado”
- Fito y Fitipaldis, valores seguros y calor familiar en el Palau Sant Jordi