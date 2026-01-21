Premios de cine
Dónde y cuándo ver las nominaciones de los Premios Oscar 2026
Un logro histórico: 'Sirat' pasa la primera criba para llegar a los Oscar en cinco categorías
La próxima entrega de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 y este jueves 22 de enero se conocerán los nominados en las diferentes categorías.
El evento se podrá seguir en vivo y de forma gratuita a través de las plataformas oficiales Oscar.com y Oscars.org, además de sus redes sociales en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. En España, la plataforma Movistar Plus retransmitirá la lectura de las nominaciones, que en España (hora peninsular) empezará a las 14.15h y contará con Cristina Teva, Alberto Rey y Álex González.
Las nominaciones de este año tienen un interés especial para el cine español. La película de Oliver Laxe que representa este año al cine español en la carrera de los Oscar ha sido preseleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para optar a la estatuilla en cinco categorías, nada menos: las de mejor filme internacional, mejor música original (por la que firma el francés Kangding Ray), mejor sonido (por el trabajo de Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja), mejor fotografía (de Mauro Herce) y mejor cásting. Se trata de todo un hito.
'Sirat' hace historia al superar el registro de 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona, que en 2023 pasó la criba en cuatro categorías.
Otra producción española, 'El fantasma de la Quinta', de James A. Castillo, está también entre los precandidatos al Oscar al mejor cortometraje de animación.
La ceremonia número 99 de los reconocimientos que concede la Academia de Hollywood será conducida, por segundo año consecutivo, por Conan O'Brien. La ceremonia se celebra en el Teatro Dolby (Dolby Theatre) en Hollywood, Los Ángeles, California, durante la tarde en Estados Unidos, aproximadamente sobre las 19:00 horas. Eso quiere decir que la gala comenzará en torno a la 01:00 y las 02:00 de la madrugada en España (hora peninsular). La gala se podrá seguir en Movistar Plus.
- Paula Gallego, de niña en 'Cuéntame' a voz de la generación Z en 'Machos alfa': 'Gracias a la serie soy más atrevida
- Iván Ferreiro: 'Hay una presión muy grande sobre los artistas, cuando no somos los que mandamos en la industria
- Juego de tronos' en versión sucia, sencilla y a ras de tierra: llega 'El caballero de los Siete Reinos
- Fallece el diseñador Valentino, el último emperador de la moda del siglo XX, a los 93 años
- La Reina del Flow 3' desata la locura en redes: estreno, capítulos y reacciones en España
- Fito y Fitipaldis, valores seguros y calor familiar en el Palau Sant Jordi
- Los libros recomendados por ABRIL: Sara Torres, Cynthia Ozick y Anna Hope
- El 'reality' estaba en Adamuz y no en 'GH