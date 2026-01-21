Dónde y cuándo ver las nominaciones de los Premios Oscar 2026

La próxima entrega de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 y este jueves 22 de enero se conocerán los nominados en las diferentes categorías.

El evento se podrá seguir en vivo y de forma gratuita a través de las plataformas oficiales Oscar.com y Oscars.org, además de sus redes sociales en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. En España, la plataforma Movistar Plus retransmitirá la lectura de las nominaciones, que en España (hora peninsular) empezará a las 14.15h y contará con Cristina Teva, Alberto Rey y Álex González.

Las nominaciones de este año tienen un interés especial para el cine español. La película de Oliver Laxe que representa este año al cine español en la carrera de los Oscar ha sido preseleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para optar a la estatuilla en cinco categorías, nada menos: las de mejor filme internacional, mejor música original (por la que firma el francés Kangding Ray), mejor sonido (por el trabajo de Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja), mejor fotografía (de Mauro Herce) y mejor cásting. Se trata de todo un hito.

'Sirat' hace historia al superar el registro de 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona, que en 2023 pasó la criba en cuatro categorías .

Otra producción española, 'El fantasma de la Quinta', de James A. Castillo, está también entre los precandidatos al Oscar al mejor cortometraje de animación.

La ceremonia número 99 de los reconocimientos que concede la Academia de Hollywood será conducida, por segundo año consecutivo, por Conan O'Brien. La ceremonia se celebra en el Teatro Dolby (Dolby Theatre) en Hollywood, Los Ángeles, California, durante la tarde en Estados Unidos, aproximadamente sobre las 19:00 horas. Eso quiere decir que la gala comenzará en torno a la 01:00 y las 02:00 de la madrugada en España (hora peninsular). La gala se podrá seguir en Movistar Plus.