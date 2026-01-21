'The Beauty', la serie salvaje sobre la vanidad que dará que hablar esta temporada

¿Un 'thriller' salvaje sobre un virus de diseño que convierte en peligroso/a y combustible supermodelo a todo quien se contagia? Sería fácil calificar al trabajólico productor televisivo Ryan Murphy de (muy veloz, muy efectivo) oportunista y pensar en 'The Beauty' (Disney+, jueves, día 22) como una copia de 'La sustancia', pero en realidad su nueva serie toma inspiración de una serie de cómics de terror de Jeremy Haun y Jason A. Hurley que la editorial Image empezó a publicar siete años antes de que Coralie Fargeat presentara su película en el festival de Cannes.

La vanidad y sus fatales consecuencias no son, además, una novedad en el repertorio temático de Murphy, quien ya hace más de dos décadas hacía sátira de los excesos narcisistas de los ricos en 'Nip/Tuck, A golpe de bisturí', o que hace algo menos dedicó una de las semanas temáticas del crucero de 'Doctor Odyssey' a la cirugía plástica. "Murphy lleva mucho, mucho tiempo en conversación con el terror corporal", explica a EL PERIÓDICO el actor Jeremy Pope, en la serie un incel (o célibe involuntario) con idéntico nombre de pila. "Llevaba bastante tiempo dándole vueltas a esta serie de cómics y pensando en cómo podía adaptarla, cuál sería el modo de convertirla en serie".

El método Murphy

Su conclusión final fue la de casi siempre: dejándose llevar, soltándose el pelo. La serie tiene el arranque más impactante de la televisión reciente (lo resumiremos en 'masacre de pasarela')… hasta que llega el prólogo del tercero episodio. Los encargados de investigar esas muertes grotescas de gente bellísima son Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall), dos agentes del FBI que se lían para, según dicen, desfogarse, pero que podrían sentir algo más profundo el uno por el otro.

Su investigación los conduce hasta París, donde opera el misterioso multimillonario Byron Forst (Ashton Kutcher), también conocido como La Corporación. "Ya por ese alias, está claro que no soy un tipo cálido ni afectuoso", nos explica el actor de 'Colega, ¿dónde está mi coche?', sorprendente en un rol no exento de humor y autoironía. "Tiene un hambre desmedida de dinero y poder, pero lo que más desea en el mundo es la aprobación de cierta persona", nos revela.

Anthony Ramos, revelación del musical 'Hamilton' en 2015, encarna "al hombre que soluciona los problemas de la Corporación", en sus propias palabras. "Viajo alrededor del mundo y mato a cualquiera que esté tratando de comerciar con [el virus de diseño] The Beauty en el mercado negro". El Asesino, como se llama, sin más, lleva un curioso parche plateado y es fan del 'yacht rock'. Es un placer escuchar a Ramos entonando el 'Sailing' de Christopher Cross.

A estos ganchos actorales hay que añadir a la modelo Bella Hadid (protagonista de ese primer prólogo al son del 'Firestarter' de The Prodigy), John Carroll Lynch, Vincent D'Onofrio o Isabella Rossellini, misteriosa e inolvidable Lisle Von Rhuman en la película que más influencia ha ejercido verdaderamente sobre esta serie: 'La muerte os sienta tan bien', comedia negra de Robert Zemeckis sobre la obsesión por la juventud, o mejor, el rejuvenecimiento.

La medicina en un caramelo

En cada episodio de 'The Beauty' suceden al menos un par de cosas que serán comentadas, con toda seguridad, al día siguiente en la máquina del agua. Ya debe haber periodistas proponiendo 'posts' y columnas de opinión sobre ella. Tras la bastante pobre (a pesar del lujo exhibido) 'Todas las de la ley', Murphy vuelve a mostrar energía e imaginación y demuestra que aún puede provocar de manera efectiva. Según Ramos, es un creador "sin miedo a probar cosas, probarlas justo hasta el final, justo cuando hay que rodar sí o sí".

Noticias relacionadas

La serie puede y debe leerse como una reflexión sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por la perfección, pero en ella lo realmente reflexivo suele claudicar ante lo festivo. "Lo que hace Murphy es convertir la medicina en chuchería", dice Kutcher. "El tema del que hablamos es serio: la belleza y qué clase de repercusiones podemos ignorar para conseguirla. En cierto modo, es una investigación sobre esta necesidad de la sociedad. Algo que tiene miga y que tiene matices. Pero él nos lo entrega en un paquete electrizante y sexi y divertido e interesante y excéntrico. Te pone la medicina en un caramelo". Pope asiente a su lado, tan fan como Kutcher. "Para mí es alguien que sabe lo que pasa en el mundo: dónde vamos, qué decimos, qué hacemos. Aquí le pone un espejo enfrente a la sociedad y le pregunta si hemos llegado demasiado lejos".