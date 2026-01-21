Rosario Peiró, nueva directora del Museu Picasso tras una década con Emmanuel Guigon al frente

Cambio en la directiva del Museu Picasso, el museo más visitado de la ciudad (por detrás del de Barça) tras una década marcada por la batuta del francés Emmanuel Guigon. El Patronato de la Fundación del Museo Picasso ha aprobado por unanimidad las bases para la selección de una nueva dirección en junio. Según un comunicado del centro, una vez presentadas las candidaturas, la Comisión de Valoración del proceso de selección ha acordado "por unanimidad" proponer a Rosario Peiró Carrasco como nueva directora. Los siguientes pasos son la ratificación del patronato y que Peiró asuma el cargo el próximo mes de mayo.

¿Quién es Rosario Peiró Carrasco (Barcelona, 1968)? Los que siguen la actualidad del mundo del arte la conocerán porque desde 2008 es responsable del Área de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Desde el museo madrileño ha liderado exposiciones de calado como 'Repensar Guernica', "uno de los proyectos digitales más influyentes dedicados a la obra de Picasso, premiado y reconocido globalmente como modelo de investigación, digitalización y difusión del patrimonio", según la nota del museo barcelonés.

Peiró ha dirigido también iniciativas como Contra-archivos imposibles y ha establecido colaboraciones con el MOMA, el Musée national Picasso-Paris, el Centro Pompidou, la Fundación Beyeler y el Museo Picasso Málaga. Conoce bien Barcelona: antes de su etapa en el Reina Sofía, colaboró en la Fundació Antoni Tàpies (actual Museu Tàpies) y el Centro Cultural de la Fundación ”la Caixa”. También desarrolló tareas en el MACBA.

La Comisión ha estado presidida por el vicepresidente segundo del Patronato de la Fundación Museo Picasso de Barcelona, Genís Roca, y compuesta por los patrones Elisenda Rius Bergua, Oriol Martí Sambola, Luciano Homs y Capdevila, Santiago de Torres Sanahuja y Xavier Vilató Ruiz y los expertos Miguel Zugaza Miranda y Jean Louis And.

Desde el museo hablan de "una nueva etapa" para la institución, que recientemente cumplió 50 años y que ya estuvo dirigido por dos mujeres en el pasado: Rosa Maria Subirana lo hizo entre 1966 y 1983 y María Teresa Ocaña, de 1983 a 2007. Entre los planes de Peiró estará el "consolidar Barcelona como un centro internacional de estudios picassianos, reforzando el liderazgo del Museo en el ámbito de la investigación". El museo ha implementado en los dos últimos años una nuevas rutas guiadas gratuitas en catalán para acercarse al público local (el turista ya lo tiene ganado) que han dado sus frutos.

Emmanuel Guigon, directordesde 2016, "ha reforzado su proyección internacional, ha aumentado el público local y ha consolidado un programa expositivo de alto nivel", explican desde el museo. A Guigon le tocó surfear el 50 aniversario de la muerte del pintor, una cita celebrada en todo el mundo que muchos enfocaron bajo un nuevo prisma femnista, más atento a los claroscuros tradicionalmente ignorados del genio malagueño.

También ha sido el primer director del museo barcelonés en abrir sus puertas a la artista François Gilot, ex pareja del artista y madre de tres de sus hijos, que fue celebrada con la exposición 'Créixer entre dos artistes', inaugurada por Paloma Picasso, la única hija viva del artista y gestora de su enorme legado.