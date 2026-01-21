La politóloga Cristina Monge gana el Premio Paidós con el ensayo 'Contra el descontento'

La socióloga y politóloga Cristina Monge (Zaragoza, 1975) se ha proclamado este miércoles ganadora de la segunda edición del Premio Paidós con 'Contra el descontento', ensayo que aborda "los malestares que atraviesan nuestras democracias" y urge a reconstruir "la confianza, el diálogo y el futuro común".

"Tenemos que empezar a pasar página del descontento para pensar en futuros deseables. Estamos en una crisis de imaginación política y tenemos que pasar pantalla, pasar página, que dirían los jóvenes. Nos hemos cargado la idea de futuro, y las democracias necesitan esperanza", ha subrayado en el momento de recoger el galardón Monge, doctora por la Universidad de Zaragoza, especializada en sostenibilidad, calidad democrática y gobernanza de la transición ecológica.

"Cuando el desencanto es tradición, el entusiasmo es una disidencia", que cantarían Biznaga.

"Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral sobre el 15-M y muchos de los malestares que estaban ahí siguen aún aquí", ha recordado la también presidenta de la asociación Más Democracia, quien traza en 'Contra el descontento' la radiografía de "una sociedad cansada y atemorizada" por la precariedad, la soledad digital, el pánico al futuro y la desafección endémica. Males de nuestro tiempo contra los que Monge se rebela plantando cara al pesimismo.

"El pesimista parece que es quien tiene más conocimiento, pero lo realmente difícil es pensar cómo salimos de ahí. Tenemos que poner en valor las cosas que realmente funcionan. Estos días hemos vivido dos sucesos trágicos en Adamuz y aquí en Gelida, y desde el minuto uno ha habido gente que ha demostrado que podemos confiar en ellas. Y eso es clave", ha explicado la analista.

Nuevo contrato social

En este sentido, el jurado formado por Adela Cortina, Adolfo García Ortega, Gabriel Felipe Rolón, Gonzalo Celorio y Elisabet Navarro, ha destacado que, lejos del pesimismo o la nostalgia, el libro ganador "reivindica la necesidad de recuperar la conversación pública, defender los hechos ciertos en la era de la posverdad y reconstruir un nuevo contrato social basado en la cooperación, la justicia y la sostenibilidad mediante alianzas para crear futuros deseables".

En palabras de Cortina, "Monge ha acertado con el tema de nuestro tiempo, del descontento a la desafección; que se trate un tema tan necesario con tanta claridad, es realmente un regalo y un compromiso de filosofía política". "Hay que repensar ideas clave como progreso y libertad. Hay que diagnosticar porque no han funcionado y ponerle remedio", ha resumido la autora de 'Contra el descontento', firme defensora de la política y los partidos como parte de la solución. "Trump es la antipolítica, así que la mejor manera de combatirla es reivindicando lo contrario", ha dicho.

'Contra el descontento', que llegará a las librerías el 25 de febrero, pone especial énfasis en el papel de los jóvenes a la hora de "recuperar la idea de un futuro deseable" y explora las tiranteces que surgen entre desigualdad y desconfianza. "La crisis ambiental, la revolución digital, la reacción ante el avance del feminismo o los movimientos de personas aparecen en el horizonte como enormes desafíos. La incertidumbre se ha apoderado del siglo XXI. ¿Quién va a gestionar estos retos, si no confiamos en nadie?", reflexiona Monge en el texto.

Noticias relacionadas

El Premio Paidós, dotado con 35.000 euros, nació el año pasado para celebrar el 80 aniversario de la editorial barcelonesa y ha llegado este año a las 249 obras presentadas. La escritora y filósofa argentina Tamara Tenenbaum fue la encargada de estrenar el palmarés con 'Un millón de cuartos propios', actualización crítica y personal del legado de Virginia Woolf.