Naomi Osaka lleva la pasarela a la pista de tenis del Abierto de Australia

La vinculación entre el universo del tenis y la moda no es nueva, pero rara vez había alcanzado el grado de teatralidad y mensaje que Naomi Osaka mostró en su entrada al partido contra Antonia Ruzic en el Abierto de Australia. Una imagen poderosa: sombrero de ala ancha con velo, paraguas en mano y una actitud que transformó el acceso a la Rod Laver Arena en algo más próximo a una pasarela que a una pista deportiva.

Antes incluso de comenzar a competir, la tenista japonesa dejó claro que su presencia iba más allá del resultado. El estilismo, que después dio paso al conjunto con el que jugó el partido, era fruto de una alianza poco habitual pero muy efectiva entre Nike y el diseñador Robert Wun.

Nacido en Hong Kong y afincado en Londres, Wun se ha consolidado como una de las voces más singulares de la alta costura contemporánea, con creaciones surrealistas y escultóricas que han vestido a figuras como Lady Gaga o Beyoncé. Trasladar ese lenguaje al tenis supuso un salto conceptual que Osaka asumió con naturalidad.

El dramático 'look' reforzó la idea de que la entrada en pista también puede ser un acto narrativo.

Inspirado en un libro infantil

Además, el conjunto tenía un significado muy especial y emocional: un libro infantil. Osaka reveló a 'Vogue' que, mientras leía a su hija Shai, de 2 años, se detuvo especialmente en la imagen de una medusa. "Había una imagen de una medusa y, cuando se la mostré, se emocionó muchísimo", explicó. Frágil pero poderosa, la medusa ha sido la metáfora que ha usado Osaka para contar su propia historia y su regreso al deporte tras la maternidad.

En declaraciones recientes, el propio Wun ha subrayado que colaborar con figuras de proyección global va más allá del prestigio. "La fama no es solo fama, también es una oportunidad para tener un impacto positivo", ha reflexionado, subrayando que su manera de pensar encaja a la perfección con la que la tenista utiliza su visibilidad.

Tradición con historia

El gesto de Osaka se inscribe en una tradición larga dentro del tenis. Mucho antes de que la moda deportiva ocupara titulares, las hermanas Venus y Serena Williams entendieron la pista como un espacio de expresión personal. Desde los revolucionarios vestidos con encajes, transparencias o cortes asimétricos de Serena -como el icónico 'catsuit' negro de Roland Garros- hasta los diseños audaces de Venus, ambas abrieron el camino a una nueva generación.

También Maria Sharapova, con sus colaboraciones con Nike y siluetas pensadas para marcar tendencia, contribuyó a consolidar la idea de que el tenis es uno de los deportes donde la moda tiene mayor capacidad de impacto cultural. Osaka, ahora, recoge ese legado.

Más que un 'look'

Tras desprenderse del sombrero y el paraguas, Osaka compitió y ganó [la japonesa se impuso por 6-3, 3-6, 6-4 a la croata Antonia Ruzic], confirmando que la puesta en escena no eclipsa el rendimiento.