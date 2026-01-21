Óbito
Muere Anna Fité, escritora y socia fundadora de Guionistes Associats de Catalunya, a los 67 años
La escritora especializada en literatura infantil y socia fundadora de Guionistes Associats de Catalunya (GAC), Anna Fité, ha muerto a los 67 años, informa la entidad en un comunicado este miércoles, quien la recuerda como "una de las voces más creativas y comprometidas del panorama audiovisual y literario catalán".
Fue presidenta de GAC entre 2004 y 2006; recibió el Premi Emili Teixidor de 2021 por 'El concert més animal' y, en el ámbito audiovisual, formó parte de los equipos de guion de series de TV3 como 'Nissaga de poder', 'El cor de la ciutat' y 'Ventdelplà' y de programas como 'Barri Sèsam', 'Los Lunnis' y 'Club Super3'.
En mensajes en 'X', la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) la define como "autora capital de la literatura infantil y juvenil, dramaturga y dinamizadora cultural" y señala que formó parte del programa Lletres a les aules; la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) recuerda que fue socia suya; y el Gremi de Llibreters la califica como creadora imprescindible de la cultura catalana.
