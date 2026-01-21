Museos
Isabel Graupera Gargallo, nueva directora del Museu Etnològic i de Cultures del Món
La nueva directora del Museu Etnològic i de Cultures del Món, Isabel Graupera, tomará posesión del cargo el 2 de febrero, sucediendo a Carles Vicente tras su jubilación
La historiadora del arte y antropóloga social Isabel Graupera Gargallo asumirá próximamente la dirección del Museu Etnològic i de Cultures del Món, según ha informado el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).
La candidatura presentada por Graupera ha sido la seleccionada para ocupar el cargo de jefe de departamento del museo en el concurso interadministrativo convocado por el Ayuntamiento de Barcelona.
En los próximos días se publicará en la Gaceta Municipal el decreto de nombramiento de Graupera como titular de la plaza, vacante desde la jubilación de Carles Vicente, lo que la situará al frente del equipamiento en su doble sede, en la calle Montcada y en el área de Montjuïc.
La previsión es que Isabel Graupera tome posesión del cargo el próximo 2 de febrero, precisa el ICUB.
Nacida en Barcelona en 1975, Isabel Graupera es licenciada en Historia del Arte y en Antropología Social y Cultural, máster de Iniciación a la Investigación de las Humanidades y doctoranda en antropología visual, memoria y patrimonio inmaterial.
Funcionaria de carrera del cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño de la Generalitat de Cataluña, su dedicación profesional ha estado enfocada a los ámbitos de la gestión cultural, la investigación y la docencia en Historia del Arte y Antropología.
Profesora de artes plásticas y diseño en la Escuela de Arte y Diseño Llotja y profesora asociada en el Departamento de Antropología Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, actualmente ejerce también la docencia en la Universitat Oberta de Catalunya.
Con anterioridad, ha impartido clases en la Escola Massana y en la Universitat Pompeu Fabra.
En el campo de la gestión cultural, es especialista en documentación de colecciones y en memoria histórica, y ha trabajado para instituciones como la Generalitat de Cataluña, la Diputació de Barcelona, el Ayuntamiento y el Archivo Municipal de Mataró, y el Institut de Cultura de Barcelona, entre otras.
