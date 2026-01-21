El Liceu renueva a Víctor Garcia de Gomar como director artístico hasta julio de 2031

La ejecutiva del Gran Teatre del Liceu, presidida por Salvador Alemany, y a petición suya y del director general, Valentí Oviedo, ha acordado este miércoles renovar el contrato del actual director artístico, Víctor Garcia de Gomar, hasta julio de 2031, según ha hecho público en un comunicado.

Garcia de Gomar, que se incorporó al Liceu en septiembre de 2019, ha buscado desde el principio desplegar una propuesta artística y cultural "ambiciosa" para consolidar el teatro como "centro de las artes y el pensamiento", con un "posicionamiento" y un "relato propios" dentro del panorama cultural internacional.

En su mandato, con la ópera como "eje vertebrador", ha querido que la institución se "proyecte" como un "teatro del siglo XXI" orientado a la "excelencia artística", con una "mirada plural, inclusiva, transdisciplinaria, abierta y permeable a las inquietudes de la sociedad contemporánea".

En el nuevo período coincidirá con el nuevo director musical del Liceu, Jonathan Nott, que sustituirá a Josep Pons, y "culminará" con el año previsto de la inauguración del Liceu Mar, una nueva sede en el frente marítimo. Desde el año 2019, el Liceu ha vivido algunos hitos como el simbólico 'Concierto para el Bioceno', concebido por Eugenio Ampudia en plena pandemia, el impulso de estrenos absolutos y nuevas producciones de "gran proyección internacional" o con el debut mundial, hace unos días, de la soprano Lise Davidsen en el rol de Isolde, mientras que el sábado se estrenará la versión teatral de 'Balkan Erotic Epic', de Marina Abramović.

Por otra parte, en los últimos años ha habido mucha colaboración con artistas visuales como William Kentridge o Jaume Plensa, así como otros proyectos como el diálogo entre la obra de Antonio López y el 'Winterreise', de Schubert, con la que el fotógrafo Joan Fontcuberta también articuló un diálogo visual.

Asimismo, el teatro ha sido el escenario de estrenos absolutos como 'Alexina B.', de Raquel García-Tomás, y 'Benjamin a Portbou', de Antoni Ros-Marbà, así como de la nueva producción de 'Lady Macbeth de Mtsensk', dirigida per Àlex Ollé, o el 'Requiem' de Mozart con la puesta en escena de Romeo Castellucci.

El proyecto artístico ha apostado, por otra parte, por una nueva generación de cantantes con nombres como la ya citada Lise Davidsen, Nadine Sierra, Lisette Oropesa, Xabier Anduaga, Sara Blanch, Serena Sáenz, Carles Pachon o Saioa Hernández. En el ámbito musical, el Liceu ha contado en este período con grandes directores musicales del panorama internacional como Gustavo Dudamel, Marc Minkowski, Susanna Mälkki o Giovanni Antonini.

Paralelamente, el coliseo de la Rambla ha sido un "espacio sensible" en la creación "expositiva y visual", con exposiciones e instalaciones de artistas como Antonio López en la antigua cárcel Modelo, así como con propuestas de artistas como Chiharu Shiota, Sergio Roger, Okuda San Miguel, Eulàlia Valldosera, Maria Pratts, Flavia Junqueira, William Kentridge, Antoni Tàpies, Cristina de Middel o el dueto Lolo & Sosaku.