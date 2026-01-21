Cine
'Blancanieves', Jared Leto y The Weeknd, nominados a los Razzies, los 'anti Oscar'
Los Premios Razzie, que parodian los Oscar, han anunciado las nominaciones a sus galardones, con "Blancanieves" y "La Guerra de los Mundos" liderando la lista con seis menciones cada una
Los Premios Golden Raspberry han anunciado las nominaciones para su 46.ª edición, con la película de acción real "Blancanieves" y "La Guerra de los Mundos" de Ice Cube a la cabeza con seis nominaciones cada una. Los Razzies son los premios parodia que ensalzan las peores películas e interpretaciones, unos 'anti Oscar' que se anunciarán el 14 de marzo (un día antes de los Premios Oscar) y que van por su edición número 46.
Junto con "Blancanieves" y "La Guerra de los Mundos", los Razzies han nominado a "The Electric State", "Hurry Up Tomorrow" y "Star Trek: Sección 31" a peor película. En la categoría de interpretación figuran Abel "The Weeknd" por su interpretación de una versión ficticia de sí mismo en "Hurry Up Tomorrow", que recibió cinco nominaciones a los Razzie en total. El cantautor competirá contra Dave Bautista ("En las Tierras Perdidas"), Ice Cube ("La Guerra de los Mundos"), Scott Eastwood ("Alarum") y Jared Leto ("Tron: Ares"), según la revista Variety.
Mientras tanto, entre las nominadas a peor actriz se encuentran Ariana DeBose (“Love Hurts”), Milla Jovovich (“In the Lost Lands”), Natalie Portman (“Fountain of Youth”), Rebel Wilson (“Bride Hard”) y Michelle Yeoh (“Star Trek: Section 31”). Otra categoría destacada es la de peor dupla en pantalla, con nominados que incluyen a los siete enanitos de la película de acción real “Blancanieves”; James Corden y Rihanna en “Los Pitufos” de 2025; Ice Cube y su cámara Zoom en “La Guerra de los Mundos”; Robert DeNiro como Frank y Vito en “The Alto Nights”; y The Weeknd y su “ego colosal” en “Hurry Up Tomorrow”.
