Cine

'Blancanieves', Jared Leto y The Weeknd, nominados a los Razzies, los 'anti Oscar'

Los Premios Razzie, que parodian los Oscar, han anunciado las nominaciones a sus galardones, con "Blancanieves" y "La Guerra de los Mundos" liderando la lista con seis menciones cada una

Entre los candiatos a peor interpretación destacan los siete enanitos de la película de acción real 'Blancanieves'

Entre los candiatos a peor interpretación destacan los siete enanitos de la película de acción real 'Blancanieves' / EPC

El Periódico

El Periódico

Los Premios Golden Raspberry han anunciado las nominaciones para su 46.ª edición, con la película de acción real "Blancanieves" y "La Guerra de los Mundos" de Ice Cube a la cabeza con seis nominaciones cada una. Los Razzies son los premios parodia que ensalzan las peores películas e interpretaciones, unos 'anti Oscar' que se anunciarán el 14 de marzo (un día antes de los Premios Oscar) y que van por su edición número 46.

Junto con "Blancanieves" y "La Guerra de los Mundos", los Razzies han nominado a "The Electric State", "Hurry Up Tomorrow" y "Star Trek: Sección 31" a peor película. En la categoría de interpretación figuran Abel "The Weeknd" por su interpretación de una versión ficticia de sí mismo en "Hurry Up Tomorrow", que recibió cinco nominaciones a los Razzie en total. El cantautor competirá contra Dave Bautista ("En las Tierras Perdidas"), Ice Cube ("La Guerra de los Mundos"), Scott Eastwood ("Alarum") y Jared Leto ("Tron: Ares"), según la revista Variety.

Mientras tanto, entre las nominadas a peor actriz se encuentran Ariana DeBose (“Love Hurts”), Milla Jovovich (“In the Lost Lands”), Natalie Portman (“Fountain of Youth”), Rebel Wilson (“Bride Hard”) y Michelle Yeoh (“Star Trek: Section 31”). Otra categoría destacada es la de peor dupla en pantalla, con nominados que incluyen a los siete enanitos de la película de acción real “Blancanieves”; James Corden y Rihanna en “Los Pitufos” de 2025; Ice Cube y su cámara Zoom en “La Guerra de los Mundos”; Robert DeNiro como Frank y Vito en “The Alto Nights”; y The Weeknd y su “ego colosal” en “Hurry Up Tomorrow”.

