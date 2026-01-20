El 'supercalendario' de Barcelona este 2026: los Goya, Oques Grasses, el Año Gaudí, los 50 del Grec y mucho más

Este año, la ciudad de Barcelona está de celebración. El 2026 será un año lleno de efemérides y conmemoraciones para la capital. Aquí te traemos una lista de las actividades que no te puedes perder.

Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura

Desde el 12 de febrero hasta el 13 de diciembre, la ciudad acogerá más de 1.500 actividades dirigidas para todos los públicos para acercar la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo a la ciudadanía y reflexionar sobre la ciudad del futuro. Exposiciones, rutas, debates, conferencias, talleres y propuestas culturales tendrán lugar por los 10 distritos de Barcelona para vincular la parte más cultural de la arquitectura con la danza, la música, el teatro o el cine. Además, del 28 de junio al 2 de julio, Barcelona acogerá el Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, siendo la única ciudad del mundo que repite como sede del evento.

Año Gaudí

En 2026 se cumplen 100 años de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Para celebrarlo, la ciudad y diferentes puntos del territorio organizarán una serie de actividades y jornadas de puertas abiertas para difundir la obra del arquitecto y reconocer su figura a nivel mundial. De las actividades programadas destacan el Gaudí International Congress 2026, un congreso científico y de carácter académico que tendrá lugar en junio, y una Exposición en el Museo de Historia de Catalunya, que hará un recorrido por la obra de Gaudí. Además, este año inaugurarán la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, que completará la torre más alta del templo.

Nora Navas, Maria Arnal, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Molins. / EPC

Premios Gaudí

Este año se celebra la 18ª edición de los premios de cine otorgados por la Academia del Cine Catalán. La gala, que será presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal, tendrá lugar el 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu. Las películas con más nominaciones son 'Romería', de Carla Simón, con 13; 'Sirat', de Óliver Laxe, con 12; 'Sorda', de Eva Libertad, con 11; 'Extraño río', de Jaume Claret Muxart, y 'Frontera', de Judith Colell, con 8; 'Muy lejos', de Gerard Oms, y 'Esmorza amb mi', de Iván Morales López, con 5.

Premios Goya

Este año los premios del cine español celebran su 40 aniversario. La gala se celebrará el 28 de febrero en el Auditori del CCIB (Centre de Convencions Internacionals de Barcelona). Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los encargados de presentar la gala, donde el director Gonzalo Suárez recibirá el Goya de Honor de 2026. En esta edición, las películas con más nominaciones son 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, con 13; 'Sirat', de Óliver Laxe, con 11; 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, con 8; 'Sorda' (de Eva Libertad), 'El cautivo' (de Alejandro Amenábar) y 'Los tigres' (de Alberto Rodríguez), con 7; y 'Romería', de Carla Simón, con 6.

Una exploración de la trayectoria, evolución, alcance e influencia de Matisse para creadores y vanguardias internacionales. En la imagen, 'El sueño'. / EPC

Matisse en CaixaForum (aprovechando que el Pompidou está de obras)

Entre marzo y agosto y aprovechando que el Pompidou de París cierra para renovarse, CaixaForum acogerá la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', una amplia selección de obras procedentes en su mayoría del Centro Pompidou, donde las piezas de Matisse dialogan con las de otros artistas contemporáneos y posteriores a los que él influyó. Se divide en ocho ámbitos que muestran su trayectoria y evolución, desde los fauves alemanes y los neoprimitivistas rusos hasta la pintura estadounidense a partir de la década de 1940.

080 Barcelona Fashion en la playa

Este año la pasarela de moda barcelonesa estrena nueva ubicación y celebrará su próxima edición en el Port de Barcelona, concretamente en el Port Vell y la Marina Vela, tras haber celebrado las anteriores ediciones en el Recinto Modernista de Sant Pau. La 37ª edición tendrá lugar del 14 al 17 de abril, y esta nueva etapa se encuentra dentro del Pla de moda 2025-2030, impulsado por el Ayuntamiento para situar Barcelona como capital de la moda.

Tour de Francia

Este 2026, el punto de partida de la competición ciclista será en Barcelona. El Gran Départ del Tour de Francia tendrá lugar del 4 a 6 de julio y pasará por 63 municipios y 12 comarcas del territorio. La carrera comenzará en el Parc del Fòrum y pasará por lugares emblemáticos de la capital como la Sagrada Familia o el Estadio Olímpico de Montjuïc. Además, Barcelona acogerá la presentación oficial de los equipos participantes el 2 de julio en un acto abierto al público.

Inauguración del festival Grec. / Delegaciones

Festival Grec

Este año, el festival celebra su 50 aniversario del 29 de junio al 31 de julio. La programación de esta edición reivindicará las artes escénicas como herramienta crítica y poética e invitará a reflexionar sobre la creación artística y la importancia de defender la cultura, a la vez que busca abrirse a la creación internacional manteniendo la producción local. El epicentro del festival seguirá siendo el Teatre Grec de Montjuïc, pero algunas de las propuestas tendrán lugar en diferentes espacios de la ciudad, como salas y museos, bajo el nombre de Grec Ciutat. La programación completa y la lista de las actividades y representaciones estará disponible en las próximas semanas.

Grandes conciertos

El 2026 viene cargado de conciertos y festivales de una gran variedad de artistas. Rosalía hará cuatro conciertos en Barcelona en abril con motivo de su LUX TOUR, Bad Bunny pisará el Estadio Olímpico Lluís Companys en mayo, Aitana cantará en el Palau Sant Jordi en septiembre, The Weeknd volverá a la capital con un concierto el 1 de setiembre y Oques Grasses se despedirá de los escenarios en el Estadio Olímpico en octubre. Más allá de los conciertos, Barcelona acogerá un amplio abanico de festivales de música de distintos estilos para todo tipo de públicos, como el Primavera Sound, el Sonar, el Cruïlla, las Nits de Pedralbes, el Reggaeton Beach Festival, el Share Festival o el Rockfest, entre muchos otros.

Walker Evans en la Fundació Kbr

Walker Evans (1903–1975) es una figura esencial de la fotografía moderna y uno de los grandes cronistas visuales de los Estados Unidos del siglo XX. La exposición que podrá verse en la Fundació Kbr de febrero a mayo promete. Sus imágenes, de apariencia sencilla pero de profunda complejidad, retratan con lucidez la vida cotidiana, los paisajes urbanos y los rostros anónimos de un país en transformación. La exposición Walker Evans: Now and Then, comisariada por David Campany, director creativo del International Center of Photography de Nueva York, propone una amplia revisión de su obra y de su influencia duradera en generaciones de artistas. Reunirá fotografías y proyectos clave que recorren toda su trayectoria —desde los autorretratos de los años veinte hasta sus experimentos con Polaroid en los setenta— junto con libros y publicaciones que reflejan su inagotable capacidad de observación.

Nuevo festival de salsa

Este 2026 iIrrumpe en el horizonte un nuevo festival de formato medio-grande, en el Fòrum, bautizado ni más ni menos que como Salsón. Lo organiza The Project, la promotora barcelonesa que en los 90 trajo a figuras como Fania All-Stars, Celia Cruz y Tito Puente, y celebrará su primera edición el 3 de octubre de 2026, con un aforo de 9.500 personas. Judit Llimós, directora ejecutiva de esta nueva muestra, confirma que “actualmente hay un repunte muy claro de la salsa y las músicas latinas, perceptible desde una figura como Bad Bunny y que observamos también cuando programamos a clásicos como Gilberto Santa Rosa”.