Renace 'Dalí News', la revista de pensamiento que impulsó Dalí en Nueva York, con Mircea Cărtărescu, Victoria Cirlot, Joan Fontcuberta y María Gainza

En 1945 y 1947, Salvador Dalí impulsó en Nueva York al Dalí News, un "diario" original, como lo definió él mismo, que no debía contener "ni una sola mala noticia, ni siquiera las que sean verdad, y contendrá todas las buenas noticias, incluso, las que sean falsas". Aquella propuesta "divertida", diseñada por el artista y ligada a dos exposiciones, ahora renace de la mano de la Fundación que lleva su nombre transformada, pero en una revista de pensamiento y espíritu libre que tiene por objetivo reforzar el liderazgo intelectual de la institución y proyectarse, desde Figueres, internacionalmente a partir de las reflexiones de voces primero contemporáneas.

"Salvador Dalí tenía la intención de que la Torre Galatea y la Fundación fueran el foro y el foco de la intelectualidad del futuro. La gente nos verá como referentes", ha asegurado el presidente de la Fundación, Jordi Mercader, este lunes por la mañana bajo la cúpula del Teatro-Museo Dalí de Figueres y ante un público muy numeroso, durante este acto título La máquina de soñar. La revista tendrá periodicidad anual, es gratuita y, por ahora, se han editado mil ejemplares: quinientos en inglés y el resto en catalán y castellano. En este primer número se recogen diecisiete artículos de dieciséis pensadores y escritores, algunos de los cuales han estado presentes en el acto como el fotógrafo y artista conceptual Joan Fontcuberta y la historiadora Victoria Cirlot que han mantenido una conversación moderada por la directora de los Museos Dalí y de este proyecto, Montse Aguer.

Voces de prestigio

El presidente Jordi Mercader no escondió que el contenido de la revista "es denso, pero así debía ser" y destacó que es una puerta abierta "a la reflexión, al debate, al conocimiento y la curiosidad". Esta misma idea la ha reiterado Montse Aguer quien ha señalado que otra de las intencionalidades era destacar la influencia de Dalí en el mundo del arte de la cultura y cómo él iba mucho más allá de lo que sería la imagen y la posición del artista". En este primer número, para reflexionar sobre el mundo de los sueños, se recogen voces muy prestigiosas de diferentes prestigiosas de Cărtărescu, Victoria Cirlot, Joan Fontcuberta, María Gainza, Mayte Gómez, Emmanuel Guigon, Juan Herreros, Shana Lutker, Melinda Powell, Sidarta Ribeiro y Astrid Ruffa, aparte de la propia Montse Aguer y Jordi Mercader, y unos textos de Dalí, que La portada de este primero, la asesoría de la editora Elisabet Riera y el diseño de Alex Gifreu, destaca por una fotografía impactante del maestro de 1941, Naturaleza muerta con la cabeza de Dalí, del fotógrafo letón Philippe Halsman, un artista del que se conserva obra en los principales museos del mundo y con quien Salvador Dalí mantuvo una larga amistad de una más icónicas del siglo XX.

A lo largo de la conversación entre Joan Fontcuberta y Victoria Cirlot se ha evocado el papel del símbolo y como éste, según Cirlot, especialista en el mundo medieval, "es más real que la realidad" haciendo referencia a "la existencia de una realidad simbólica y visionaria porque el símbolo es la imagen que sale de la visión, de la facultad de la imaginación". Cirlot ha encontrado conexiones "sorprendentes" entre la edad media y el surrealismo que compartían la idea de que "la realidad es más que el mundo físico y que hay que abrir el ojo interior, el ojo del corazón, el ojo de la mente". Por su parte, Joan Fontcuberta, que se declaró deudor del surrealismo, se remitió a la teoría platónica de la caverna y cómo «la realidad existe fuera y nosotros, desde dentro, vemos unas sombras proyectadas, signos que remiten a algo exterior al que no podemos acceder». El artista ha asegurado que "los signos, los lenguajes, no son más que ficciones codificadas que nos permiten mediar entre nosotros y el mundo".