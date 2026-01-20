Luto
Muere a los 49 años Mabel Montes, histórica periodista gallega
La presentadora formaba parte de la televisión autonómica y la Radio Galega desde 1997
Pablo Varela
Muere la histórica periodista de TVG y Radio Galega, Mabel Montes, con 49 años. La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia ha informado este martes del fallecimiento de la profesional de la comunicación, vinculada durante casi tres décadas a los servicios informativos de la corporación gallega.
"Periodista de Zas comprometida con su profesión, con una clara vocación por la rigurosidad y por la verdad. Mabel formaba parte de la redacción de informativos desde 1997. Dejó una huella honda en 'Galicia Noticias' y en los distintos telediarios, siempre con una mirada propia, precisa y exigente", recordaba en un comunicado el ente público
Montes formaba parte del equipo de 'O Tempo' desde 2012, donde se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión autonómica. "Mabel llegó a miles de hogares gallegos con su cercanía, con su cuidado por la lengua y con una manera de trabajar minuciosa y rigurosa", señalaba el comunicado.
Su ausencia también se siente con fuerza en las redacciones de la TVG y de la Radio Galega, donde desarrolló los últimos años de su carrera profesional. La Corporación ha querido recordarla como una profesional que «ejerció siempre el periodismo desde la vocación de servicio público. Comprometida con la calidad de la información y con el respeto a la audiencia».
«En la CSAG despedimos hoy una periodista referente, una compañera y una gran amiga», finaliza el comunicado de la corporación pública.
