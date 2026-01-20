Marina Sanmartín, escritora: "Puedes leer misterio sin sentir lo horrible que es el mundo"

En los últimos años, la cara más amable y menos truculenta de la ficción criminal, etiquetada como 'cozy crime' (crimen acogedor), vive un momento de auge que ahora empieza a calar en España con autoras como Marina Sanmartín, quien esta semana publica 'La doble desaparición de Abril del Pino' (Salamandra).

Es una novela de misterio que rinde homenaje a las grandes escritoras británicas de los años 20 del siglo pasado, en especial a Agatha Christie, pero arraigada en la España del siglo XXI: la trama principal se desarrolla entre una librería de Madrid en diciembre de 2024 y la València de los años 90.

"A estas alturas tengo clarísimo que la ficción criminal literaria es incombustible", ha dicho a EFE Sanmartín (València, 1977), que además de escritora es librera -socia de la librería Cervantes y Compañía de Madrid- y periodista: en los últimos ocho años ha ejercido la crítica literaria de novela negra en ABC Cultural.

Dice Sanmartín que si la ficción criminal sobrevive es gracias a su capacidad para adaptarse a los tiempos. Y que en esta época "convulsa" y llena de "cosas terribles" -ya sean imprevistas como el accidente ferroviario de Córdoba o más de fondo, como la situación política y la "amenaza de guerra constante"-, el 'cozy crime' ofrece historias "más inocuas, menos terribles, menos sangrientas" y lo hace con un toque de humor y lúdico que busca la complicidad del lector.

"Puedes leer misterio sin sentir lo horrible que es el mundo", señala la autora, ganadora del premio a mejor novela de Valencia Negra en 2022 con 'Las manos tan pequeñas' (Harper Collins).

El posible comienzo de una saga

"La doble desaparición de Abril del Pino' es la sexta novela de Sanmartín, pero de algún modo dice sentirla como la primera, debido al cambio de tono y a que, si las cosas van bien, podría ser el comienzo de una saga.

"Tengo la sensación de que, además de una historia, he creado un mundo", dice. Por otro lado, en ella aúna sus dos grandes pasiones, el misterio y las librerías. Su anterior libro fue un ensayo dedicado a recorrer "la historia íntima" de estos espacios que concibe a la vez como "espejo del mundo y como refugio".

Esa idea de la librería como refugio también está en auge literario, apunta, hasta el extremo de que se puede hablar de una especialidad dentro del 'cozy crime' que es el 'cozy crime en librerías'. La editorial Alma tiene una serie dedicada a misterios ambientados en estos comercios, y son todas autoras extranjeras.

Doble homenaje a Agatha Christie

El homenaje que hace Sanmartín a Agatha Christie -de quien este año se cumple el 50 aniversario de su muerte en plena vigencia de su obra- va más allá del género. La protagonista, que es una librera, se llama Ágata y la trama gira en torno a la misteriosa desaparición de una famosa escritora de novela negra llamada Abril del Pino.

También Christie desapareció misteriosamente, durante once días, en las navidades de 1926, en el momento álgido de su fama tras haber publicado 'El asesinato de Roger Acroy'. Cuando un cliente de un balneario la identificó, dijo sufrir amnesia y no saber qué hacía allí, aunque muchos lo han interpretado como un acto de venganza por las infidelidades de su marido.

Para los lectores más avezados de ficción criminal, la novela está llena de guiños como ese. También hay referentes generacionales de los 90, alusiones a películas como 'El secreto de la pirámide', 'Heat' o 'El silencio de los corderos' y una reivindicación de Vicente Blasco Ibáñez, cuya obra cumbre, 'Cañas y barro', aparece relacionada con la trama.

De fondo, temas como la identidad, sobre "quién se esconde de verdad detrás de cada uno de nosotros" o la crueldad infantil, un tema "tabú" en los 90 y que, por suerte, dice Sanmartín, ahora "se cuenta más", en relación al acoso infantil o el suicidio.

"La única utilidad de las tragedias terribles es que cuando llegue la siguiente se actúe de forma diferente", ha subrayado. "Ayer yo vi a (el presidente andaluz) Juanma Moreno a las dos de la mañana en las vías del tren", señala en referencia al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 39 muertos. "En Valencia, todavía están esperando a Mazón", ha concluido.