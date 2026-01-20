Madrid y Barcelona, unidas por la cultura y el turismo como motores de ciudad: "Son los pilares del puente entre ambos núcleos"

Marcada por un minuto de silencio inicial en honor a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz el pasado domingo, la jornada ‘Barcelona, Música, Arte y Turismo como motores de la ciudad’ ha sido presentada este martes en el madrileño Círculo de Bellas Artes. “Todos tenemos a los afectados de este suceso en la cabeza. Hoy es un día triste, muy triste”, ha expresado Anna Marqués, directora de Proyectos Estratégicos en el Consorcio de Turismo de Barcelona. Tras esto, Jordi Clos, presidente de Turismo de Barcelona, y Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes, han presentado la oferta cultural que ocupará la agenda 2026 de Barcelona en el ámbito musical y artístico. “Hablaremos de la cultura como motor del progreso, de la ciudad, de la reflexión, como el cultivo de las mentes y de los cuerpos”, ha señalado Hernández.

Si bien estaba prevista la asistencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ninguno de los dos ha acudido al acto en solidaridad con lo ocurrido en Córdoba. La sesión se celebra la misma semana de la feria de turismo Fitur con el fin de compartir el valor de las alianzas para construir sinergias dirigidas a mejorar la calidad cultural y el perfil de los visitantes: “No queda más remedio que citar a Platón, que hablaba de fármacos. El turismo lo es. Sostenido y controlado, es también una medicina. Y en exceso también puede ser veneno. En el equilibrio y la sostenibilidad está la virtud”.

Libertad de creación

“Quiero enfatizar la existencia de instituciones como el Círculo de Bellas Artes, privada, libre y dependiente, capaz de defender algo tan fundamental como la libertad del pensamiento, la creación y la expresión”, ha añadido el presidente del Círculo de Bellas Artes. El programa, que refleja una mirada compartida sobre el despliegue de la cultura como vector de innovación social, de pensamiento y desarrollo turístico, ha incluído seis mesas redondas dedicadas a la música, los museos y la arquitectura. Un total de 300 personas pertenecientes al ámbito cultural y empresarial de ambas ciudades se han reunido en este diálogo junto a los directores y directoras institucionales tales como el Palacio de la Música Catalana, el Gran Teatro del Liceu, la Fundación Joan Miró o el MACBA.

“Este acto es una manera de tender puentes entre Barcelona y Madrid y la cultura y turismo son los pilares de este puente. La razón de este evento es poner en valor tres alianzas: entre instituciones culturales, siendo el turismo clave para viajar en el perfil de nuestros visitantes de ciudad, museos, monumentos, festivales, conciertos, con la prioridad de aumentar nuestros ingresos y, sobre todo, mostrar las propuestas culturales. También la alianza entre las mismas instituciones culturales, mejorando las sinergias para la proyección internacional y los contenidos. Y por último, la alianza entre Madrid y Barcelona para compartir eventos culturales”, ha sumado Clos durante la presentación.

El presidente de Turismo de Barcelona ha insistido en la importancia de la cooperación de forma “activa” e “intensa”. “De forma que la gente que viene de muy lejos conozca el potencial de ambas ciudades. Nuestras propuestas de música, gastronomía o arquitectura. Es un reto que tratamos de fortalecer, así que aprovecho para pedir a las instituciones de nuestra ciudad que, ya que tenemos un incremento del impuesto turístico, esta recaudación sirva para potenciar la oferta cultural barcelonesa”, ha concluido. Este acto es el reflejo de la nueva apuesta de Barcelona por la promoción cultural de la ciudad en sintonía con la madrileña.