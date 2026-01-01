Julio Iglesias, hoy en directo: última hora de la petición del cantante del archivo de la investigación y reacciones de sus familiares y amigos

Ana Terradillos, "en shock" al conocer el caso de Julio Iglesias

El caso de Julio Iglesias ha conmovido a todo un país que admiraba al artista y ha provocado multitud de reacciones en el ámbito mediático. Ana Terradillos mostraba su opinión al respecto hace tan solo unos días en la cena de nominados de los Premios Iris celebrada por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audovisual y aseguraba estar "en shock".

"Para estas cosas soy muy prudente", aseguraba la periodista, pero dejaba claro que está "siempre con las víctimas" aunque "utilizo mucho también lo de la presunción de inocencia, para todos".

En cuanto a las denuncias de las exempleadas del hogar, comentaba que "lo que me ha llamado mucho la atención como persona que hace información es lo polarizado de las opiniones que he estado leyendo y que he estado viendo, con un tema que no deja de ser algo que no es político".

Además, considera que un tema con tanta trascendencia mediática como esta "pasa factura", a pesar de que reconocía que se trata de "una investigación muy exhaustiva la que han hecho los compañeros de eldiario.es y Univisión porque son tres años de investigación".