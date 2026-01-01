Julio Iglesias, hoy en directo: última hora de la petición del cantante del archivo de la investigación y reacciones de sus familiares y amigos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. Interrogará a las denunciantes como testigos protegidos. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.

A continuación, EL PERIÓDICO abre un hilo de noticias y reacciones al caso.

