Jaume Ripoll (Filmin), tras la polémica por el documental sobre altercados del 'procés': “No lo hemos producido, ni distribuido ni recomendado”

La plataforma Filmin incorporó a su catálogo el pasado 9 de enero ‘Ícaro: la semana en llamas’, documental de 2022 centrado en los enfrentamientos entre manifestantes y policías después de que el Tribunal Supremo condenara a 12 líderes independentistas por distintos cargos que apenas se sostenían. La mirada de las dos realizadoras del filme no es precisamente neutra: el elogio o blanqueo de las fuerzas policiales resulta evidente. Las directoras Susana Alonso y Elena García Cedillo crearon el mismo año la serie documental para Movistar Plus+ ‘Fugitivos’, en torno al día a día de un grupo policial dedicado a localizar y detener a fugitivos de la ley.

Después del eco en X por parte de políticos diversos, con especial mención para Macarena Olona de Vox, las críticas han arreciado en contra de Filmin. Varios suscriptores se han dado de baja y hoy han aparecido pintadas en la sede de la compañía en Barcelona. La situación es delicada. Habrá quien piense que filmes de este tipo no deben realizarse. Otros arremeterán contra quienes los hacen visibles. Otros no estarán de acuerdo con sus postulados y no los verán. También se defenderá la libertad de expresión. Las ideas de Alonso y García Cedillo son las suyas. Las criticamos o prescindimos de ellas.

Un fotograma del documental 'ícaro: la semana en llamas'. / Filmin

Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin, plataforma que sigue en su proceso de venta anunciado hace un año, explica a este diario que el documental “forma parte de un acuerdo con 20 títulos de una distribuidora. Yo no lo vi antes de estrenarse. A raíz de tuits de distintos políticos se ha desencadenado todo. Nosotros no lo hemos producido, ni distribuido ni recomendado. Cuando ves una película en Filmin después puedes realizar críticas y comentarios. El filme ha tenido una valoración de tres y pico”. Desea “recuperar la confianza de los suscriptores” y recuerda los 11.000 títulos que forman parte de su catálogo.

‘Ícaro: la semana en llamas’ estará, por contrato, disponible hasta finales de este mes. “Si me gustara, la habría recomendado”, comenta Ripoll, quien recuerda que cuando estrenaron ‘Ciutat morta’, en 2014, “también hubo mucha controversia, aunque entonces no teníamos tanta repercusión como ahora. Aquella era una película relevante y la recomendamos”, y tenía un trasfondo político que no gustó en varios sectores.

Ripoll defiende la idea de que la película la vea quien quiera y la cuestione después. No es un producto con el que pueda identificarse y, como se hace en la mayoría de festivales, prefiere defender la libertad artística y no censurar películas por su orientación ideológica. Desea recuperar la confianza de la mayoría de los suscriptores de Filmin y que este documental no enturbie los logros. El próximo jueves estrenan ‘Maspalomas’ y el viernes de la próxima semana llegará ‘Estrany riu’. La noche y el día en relación con el documental de la discordia.