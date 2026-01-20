La historia de Cecilia Giménez y el Ecce Homo se convierte en película: este es el reparto

La actriz Elena Irureta, recientemente nominada al Premio Goya 2026 a Mejor Actriz de Reparto, encabezará junto al ganador del Goya Telmo Irureta el reparto del largometraje de ficción 'Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja', producido por La Cochera Producciones Audiovisuales y Bixagu Entertainment.

La película se centra en la figura de Cecilia Giménez y en la historia humana que se esconde tras el célebre fresco del Ecce Homo de Borja, convertido en uno de los fenómenos culturales más insólitos y reconocidos de la última década.

Escrita por Luken Hidalgo, 'Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja' supone la ópera prima de Luis Belda como director, quien ofrece una mirada íntima y empática sobre la mujer detrás del fenómeno mediático, alejándose de la caricatura para explorar una dimensión más personal y emocional.

Elena Irureta ('Patria', 'Sorda'), nominada al Goya, compartirá reparto con su sobrino en la vida real, Telmo Irureta, ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por 'La consagración de la primavera'. En 'Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja' interpretan a madre e hijo.

Un proyecto que nace en 2022

El primer contacto con la familia de Cecilia Giménez y con el Ayuntamiento de Borja tuvo lugar en octubre de 2022, dando inicio a un proceso de documentación y desarrollo prolongado. El guion ya está finalizado y el largometraje se encuentra actualmente en fase de financiación, sin haber iniciado aún la producción.

Elena Irureta y Telmo Irureta, protagonistas del filme. / EL PERIÓDICO

Desde su origen, el proyecto ha sido concebido como un retrato respetuoso y sensible de una figura convertida, sin pretenderlo, en icono global. Tras el fallecimiento de Cecilia Giménez el pasado 29 de diciembre en Borja, a los 94 años, la familia y el equipo de producción han expresado su voluntad de continuar con el proyecto como una forma de honrar su memoria, manteniendo el cuidado y el respeto que han guiado su desarrollo desde el inicio.

'Cecilia. La historia del Ecce Homo de Borja' continúa así su camino con la intención de ofrecer una mirada propia sobre una historia ampliamente conocida.