Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaSalvador IllaOsteomielitis púbicaValentinoLluvia CatalunyaNoruegaTrumpGaudíJulio IglesiasBarcelonaElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Fotografía

El fotógrafo Julio Carbó expone en Alcanar su visión del Sexenni de Morella

El fotógrafo Julio Carbó inauguró en Alcanar la muestra 'Essència Sexennal', que exhibe 36 retratos de los protagonistas de la fiesta del Sexenni de Morella, acompañados de textos manuscritos

El Sexenni es una fiesta que Morella celebra en honor a la Virgen de Vallivana del 17 al 27 de agosto cada seis años, y los habitantes la preparan un año antes adornando las calles.

El Sexenni es una fiesta que Morella celebra en honor a la Virgen de Vallivana del 17 al 27 de agosto cada seis años, y los habitantes la preparan un año antes adornando las calles. / Jordi Carbó

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El fotógrafo Julio Carbó acaba de inaugurar en el Teatre Auditori de Alcanar (Tarragona) su exposición 'Essència Sexennal', donde retrata, descontextualizados, a los principales personajes de la fiesta del Sexenni de su localidad natal, Morella (Castelló).

Son 36 retratos, junto con otros tantos textos manuscritos de quienes protagonizan cada retrato para explicar su interpretación de la fiesta, según informa el programa de la exposición.

El Sexenni es una fiesta que Morella celebra en honor a la Virgen de Vallivana del 17 al 27 de agosto cada seis años, y los habitantes la preparan un año antes adornando las calles.

El fotógrafo Julio Carbó.

El fotógrafo Julio Carbó. / EPC

Julio Carbó hará una visita guiada a la exposición el domingo 8 de febrero a las 18.00, con entrada libre.

Esta exposición es la primera parte de un proyecto expositivo a partir del libro 'Essència Sexennal / De 6 en 6', impulsado por Carbó y el también fotógrafo morellano Miguel Ángel Troncho, con apoyo del Centre d'Estudis dels Ports.

El libro reúne las imágenes de 'Essència Sexennal' de Carbó y el trabajo 'De 6 en 6' de Troncho, que se basa en retratos comparativos de los últimos 'sexennis'.

La Residència de la Tercera Edat de Morella recibirá todos los beneficios de la venta del libro.

Este es el cuarto libro de Carbó y el segundo de Troncho sobre esta misma fiesta: los de Carbó son 'Somni sexennal' (1995) y 'Aquell Sexenni de l'any 2000', además de la exposición mural 'Ànima sexennal' (2020); y el libro anterior de Troncho es 'Somnis de paper' (2013).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL