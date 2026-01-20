Barcelona, portada de la revista 'Vogue'

La revista 'Vogue', conocida como la 'biblia de la moda' dedica un número especial a "la ciudad del año", Barcelona. En el año en el que la capital catalana es Capital Mundial de la Arquitectura en 2026 y en pleno Año Gaudí, la icónica pubicación despliega una serie de contenidos que se convierten en una carta de amor a Barcelona, con numerosos temas que dibujan un fresco de la efervescente escena cultural de la ciudad, así como de su tejido económico y social.

Según Inés Lorenzo, directora de 'Vogue' España: "Barcelona es un vocablo con la capacidad de embaucar a una comunidad creativa internacional ansiosa por formar parte de su historia... Todos coinciden en celebrar esa efervescencia que surge de sus calles y barrios emblemáticos -también, y en especial, de los periféricos-. La ciudad de los prodigios es, en pleno Año Gaudí, Capital Mundial de la Arquitectura por la Unesco y aquí comienza un retrato de sus espacios y de la estela de esa chispa que enciende una magia imposible de emular, anidada en las más auténticas de sus aristas".

En portada, un editorial en el que interviene un equipo de destacadas personalidades de la industria de la moda del momento, la 'top' Lulu Tenney, musa de Chanel y favorita de los diseñadores internacionales, fotografiada por Sebastian Faena y con estilismos de Harry Lambert, capturando algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad: La Pedrera de Gaudí, el Barrio Gótico, el edificio Walden 7 o Casa Vicens.

La 'top' Lulu Tenney, musa de Chanel, paseando por el Gòtic de Barcelona. / VOGUE

Con textos de Leticia Sala

La moda de portada se acompaña de un texto de la escritora barcelonesa Leticia Sala, en el que describe qué es Barcelona para ella: "Podría crear un mapa emocional solo señalando sus barrios. Les Tres Torres, donde nací. Les Corts, donde di a luz. El Carmel, siempre en pendiente, casi laberíntico, allá donde se dio una amistad para toda la vida. La Sagrada Familia, el eterno proyecto inacabado, donde mecí a mi hija hasta conseguir dormirla. El Raval, con su luz tan rectilínea, el último hombre malo".

En este número especial, a la venta desde el 20 de enero, los contenidos están relacionados con la capital catalana. Incluye portfolios con los nuevos nombres de la joven comunidad creativa de la ciudad, entrevistas a la diseñadora Zoe Oms, contenidos sobre galerías y artistas como la compositora Rita Payés, la urbanista María Buhigas, un reportaje dedicado a las editoriales independientes de la Ciudad Condal, y una íntima sesión fotográfica de Sebastián Faena a la familia de Luna Paiva y el empresario Pablo Bofill en espacios como La Fàbrica y Mont-ras.