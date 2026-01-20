Aragón es la segunda comunidad que menos invierte en cultura del estado

El último informe de CulturaBase, la plataforma del Ministerio de Cultura es bastante demoledor para Aragón en cuanto a su inversión en Cultura. Según los datos publicados por este diario y reflejados en el apartado de 'Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica por comunidad autónoma', el Gobierno de Aragón es la segunda institución autonómica que menos invierte en el sector en comparación con el presupuesto total anual. En 2023 (el último año que aparece en el informe), la comunidad había destinado un 0,37% de su presupuesto total a Cultura lo que le colocaba muy lejos de la media nacional (0,65%) y solo por delante de Castilla-La Mancha.

Pero, ¿qué ha sucedido en los dos ejercicios posteriores, en 2024 y 2025 con el cambio de gobierno y la presidencia de Jorge Azcón del PP? Aunque el ministerio todavía no ha publicado sus datos por lo que no se puede comparar con el resto de comunidades autónomas, sí se puede comprobar qué tendencia ha seguido Aragón en los dos últimos presupuestos. Y la conclusión clara es que, prácticamente, nada ha cambiado.

Unas centésimas extra

En 2024, según el proyecto de presupuestos aprobado, Aragón iba a dedicarle un 0,37% (es decir, lo mismo que en 2023) si bien la ejecución final del departamento subió la previsión hasta llegar al 0,41%. ¿A qué fue debido ese incremento? Fundamentalmente, a Goya. La adquisición de un cuadro del pintor aragonés por 3,6 millones de euros (un retrato de José de Cistué y Coll) hizo que lo presupuestado se sobrepasara en más de dos millones de euros para acabar en ese porcentaje. ¿Hubo un incremento? Pequeño, pero lo hubo. Aunque, obviamente, obedece a un hecho puntual y no a una apuesta sostenida. La partida en Inversiones reales de Archivos, museos y bibliotecas estaba presupuestada en 442.040 euros y acabó siendo de 4.217.242 euros. En cuanto a gasto total en Cultura, en 2024 acabó destinándose 34.899.165 euros del total de 8.482.358.217 del presupuesto de Aragón.

Para el año pasado, 2025, lo presupuestado volvía situarse en un 0,37%. Aquí hay que señalar, es cierto, que el presupuesto fue prorrogado ya que el gobierno de Azcón no consiguió mayoría parlamentaria para sacar adelante unas cuentas. Todavía no están cerradaslas cifras de presupuesto ejecutado en el departamento de Cultura por lo que no se puede sellar la cifra de gasto definitiva pero, a priori, no parece que se vaya a desviar de los números de los últimos años. En cuanto al gasto total, en 2025 la cifra presupuestada era de 31.917.766 euros sobre un presupuesto absoluto de 8.546.300.921euros.

Un problema más allá de lo puntual

La conclusión de todo esto vuelve a ser, en cierta manera, la que ya quedaba reflejada en los resultados del último informe, que la baja inversión en Cultura del Gobierno de Aragón es un problema estructural más que puntual y, sobre todo, de falta de apuesta sostenida por el sector. Algo que ha sucedido haya gobernado quien haya gobernado.

El dato aragonés es todavía más desesperanzador si se echa la vista atrás ya que en veinte años (desde 2001), la cifra se ha disminuido en casi un punto, del 1,27% de entonces al 0,37% de ahora. Entonces, éramos la novena comunidad autónoma que más invertía en cultura, es decir, estaba en el medio del ranquin y por encima de la media (entonces era un 1,19%).