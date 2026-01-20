El actor Timothy Busfield será eliminado de una película por las denuncias de abuso infantil

Timothy Busfield, conocido actor de series de televisión en Estados Unidos y casado con Melissa Gilbert ('La Casa de la Pradera'), será eliminado digitalmente de una película producida por Amazon MGM Studios después de ser acusado de abuso infantil, según señala Variety.

La película en cuestión es 'You Deserve Each Other', dirigida por Marc Silverstein y Abby Kohn y basada en la novela homónima de Sarah Hogle.

Este sería el segundo proyecto del actor cancelado por sus acusaciones. El 12 de enero la cadena NBC canceló un episodio de 'Law & Order: SVU' en el que Busfield aparecía como estrella invitada.

El actor es conocido por sus papeles en la serie 'Treinta y tantos' o 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'.

El pasado 9 de enero, Busfield fue acusado de dos cargos de abuso sexual contra un menor y se emitió una orden de arresto. Los hechos ocurrieron supuestamente durante la grabación de la serie 'La Chica de la Limpieza', donde el actor era director en ese momento.

La investigación se centra en los gemelos que aparecieron en la serie de televisión, señala el mismo medio.

El actor, que mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude, según declaraciones de sus abogados a People, se entregó el pasado 13 de enero en Albuquerque y permanecerá allí hasta su audiencia judicial.

El actor se enfrenta a tres cargos: dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor, con una pena máxima de seis años cada uno, y un cargo de abuso infantil, con una pena máxima de tres años, detalla Variety.