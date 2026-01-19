Jackie Kennedy y el vestido que convirtió a Valentino en el diseñador de Hollywood

La muerte del diseñador Valentino Garavani, el icónico diseñador que forjó un imperio de la moda con su nombre, relanza su importante legado en el que constan creaciones atemporales plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes, que conservarán la belleza por mucho que pasen los años.

Valentino logró codearse con Hollywood y vistió a decenas de estrellas: Jessica Lange y Julia Roberts, que escogieron sus diseños para subir a recoger sus Óscars. O Máxima de Holanda, Mette-Marit de Noruega y Magdalena de Suecia, que le confiaron sus trajes de novia. Su listado de amigas, clientas y musas continúa con nombre como Nati Abascal, Rosario Nadal, Gwyneth Paltrow, Marie-Chantal Miller o Olivia Palermo.

El vestido que le catapultó a la fama

El carismático estilista se había especializado en vestir y relacionarse con las personalidades más internacionales, desde Elisabeth Taylor hasta Ava Gardner, Lana Turner o Audrey Hepburn, pasando por Sharon Stone, Julia Roberts o incluso Gwyneth Paltrow. Su agenda reunía a todo el gotha. Pero fue encuentro con Jackie Kennedy en 1964 el evento más determinante de su carrera.

Le rehízo el guardarropa y ella eligió, para casarse con Onassis en 1968, un modelo marfil realzado con encaje procedente de su célebre "Collection blanche". El éxito fue inmenso en Estados Unidos. En 1970, fue el primer modista italiano en abrir una 'boutique' en Nueva York. Desde entonces, Valentino, considerado el portavoz de la alta costura de su país, asoció la artesanía italiana, la costura francesa y el prêt-à-porter estadounidense.

Con 45 años de carrera a sus espaldas, el legado continuará sin su emperador, que nunca se separó del todo de la moda, como demostró su colaboración en 2016 con Maria Grazia Chiuri y Paolo Piccoli para el vestuario de 'La traviata' en la Ópera de Roma, dirigida por Sofia Coppola.