Paz Padilla: "He trabajado en programas donde estaban todos los días peleándose, pero ahora huyo de los conflictos"

Después de más de 200 representaciones y 160.000 espectadores por toda España, Paz Padilla regresa al teatro Apolo de Barcelona del 23 de enero al 8 de febrero con la cuarta temporada de 'El humor de mi vida'. La obra, que trata el tabú de la muerte, está basada en el libro homónimo que relata la historia de amor con su marido, Antonio, y su posterior despedida. La actriz y cómica, que también perdió a su hermano en octubre de 2024, sigue en su proceso de duelo. El 23 de abril, coincidiendo con Sant Jordi, publicará su último libro, 'Alzar el Duelo', donde repasará todas las pérdidas que ha vivido y cómo las ha afrontado, y el próximo 21 de marzo ofrecerá la conferencia 'Reinventarse no es gerundio (Aunque debería)', en el Palacio de Congresos de Lloret de Mar.

Regresa al teatro Apolo de Barcelona con 'El humor de mi vida'. ¿Qué está suponiendo recorrer el país con la obra?

Cuarta temporada, más de 160.000 personas y no hay ninguna representación en la que la gente se haya quedado sentada. Muchos vienen a verla porque han leído 'El humor de mi vida', que vendió más de 350.000 ejemplares, pero hay mucha gente que acompaña a los que han leído el libro que no saben de qué va y esperan esa Paz Padilla monologuista y cuenta chistes. De repente se encuentran con una obra de teatro de una historia de amor y una montaña rusa de emociones. La gente llora y ríe en décimas de segundos.

Utiliza el humor para hablar del duelo y a la pérdida. ¿De esta manera cuesta menos afrontarlo?

Yo utilizo el humor para hablar de cosas serias. La sociedad de hoy en día rechaza a las personas que vienen con problemas. ¿Y qué pasa? Que sientes un gran vacío, una gran soledad, y además te faltan las herramientas para poder salir de ahí y te encuentras perdido. Piensas que ese va a ser tu estado para toda la vida, que ya no vas a poder ser feliz y que no vas a poder remontar. Tienes mucho miedo, ya no solo por la ausencia, sino por enfrentarte a todo ese proceso y a los siguientes. No solo es el duelo de la persona que ha fallecido, sino los que vendrán, que será todo tu entorno, porque está claro que todo lo que está vivo está condenado a morir.

La humorista y actriz Paz Padilla en Barcelona por el regreso de 'El humor de mi vida' al teatro Apolo / MANU MITRU

¿Vivimos de espaldas a la muerte y a la enfermedad hasta que nos tocan de cerca?

Tu proyección es que eso no lo vas a vivir, que está muy lejos, que no te va a pasar. Nos planteamos una vida ideal, fantástica, un futuro prometedor, pero nadie contempla en ese futuro la enfermedad y la muerte. Como a la gente le dan mucho miedo todas esas emociones, las esconde. Y cuando van a ver 'El humor de mi vida', como yo estoy contando mi historia, no la suya, se relajan. Se están riendo, pero en medio de la obra hay reflexiones que es inevitable que tú te plantees de vida, del momento que has vivido y cómo lo enfrentaste. Luego te preguntas qué hacer con tu vida, si estás en el lugar correcto. Todo eso dura dos horas y lo mejor de todo es que cuando termina la obra es un canto a la vida. Estamos aquí, atravesamos este desierto, pero voy a luchar por salir.

Tras dejar la televisión para centrarse en este proyecto, ¿siente que ha cambiado cómo la percibe la gente?

Yo no sé si ha cambiado la forma en que me ve la gente, pero sí tengo claro que he cambiado yo. Porque cada vez que atraviesas un duelo, es una transformación interior. A veces pienso que yo, siendo humorista, ¿qué hago hablando de la muerte? A todo el mundo se le ha muerto a alguien y sigue la vida, no centra toda su energía en eso. Pero, por otro lado, la gente me escucha y ven que hay otra manera de vivirlo.

¿Qué tipo de público es el que más se sorprende con el mensaje de ‘El humor de mi vida’?

La gente que se ha dedicado toda su vida a trabajar, a ganar dinero, a conseguir una posición y a tener un prestigio.

¿Por qué?

Porque han centrado toda su energía en eso, en ser y en tener.

¿Qué es lo que les sorprende?

Que llega un momento en su vida en el que no se han parado a pensar en ellos mismos, en quiénes son, y se centran más en el trabajo que en el ser. De repente yo les muestro que llegará un momento en el que tendrán que dejar de ser el CEO de una empresa para ser uno más. Te jubilarás, o enfermarás, o tus hijos crecerán y tu mujer ya no estará. Te has pasado 40 años de tu vida trabajando como un cabrón, tienes dinero, estatus y poder, pero te das cuenta de que hay ciertas cosas que no te has planteado, como cuál es tu razón de existir o cuál es el legado que quieres dejar.

¿Qué le dice luego esa gente?

Que les hace recordar muchas heridas del pasado y sobre todo que van a querer vivir más el día a día, ser más conscientes del aquí y del ahora. Yo simplemente explico que esto que me ha pasado a mí te puede pasar a ti. En el momento en que alguien vive un divorcio, o la muerte del otro, cuando tú les muestras que llegará un día que sus hijos no van a estar o tú no estarás, ya no va a haber una madre que les diga te quiero o no podrán tener esas conversaciones que tienen pendientes, cuando dices "ya lo haré". El "ya lo haré" no existe. No tiene por qué haberlo. Cuando sales del teatro ves que a lo mejor mañana no estás, y si no estás tienes todavía cosas que hacer.

En estos cuatro años, ¿ha cambiado la sociedad respecto a la salud mental?

He visto que hay más autoayuda, más 'coaching'. Yo creo que hay tres cuerpos: el mental, el físico y el espiritual. Antiguamente, estaban las religiones, tú asumías lo que Dios quería, la ley de vida, pero ahora hay una parte espiritual que no se trabaja y es necesario. El ser humano vive una lucha entre lo que le gusta y lo que no le gusta, evitar el dolor y el sufrimiento, pero también hay una necesidad de buscar respuestas y darle sentido. Si tú no encuentras esas respuestas, te las inventas. Y a veces eso recae en la culpa.

¿Y la percepción de la muerte?

La muerte sigue viéndose como un tabú porque, ojos que no ven, corazón que no sienten. Pensamos que podemos decidir sobre nuestro destino y no decidimos nada. Mi hermano iba a ir a una barbacoa y estaba planchando una camisa cuando le dio un infarto. Y se acabó. Esas cosas suceden, por desgracia, cada día.

¿Cómo lo debe gestionar el entorno?

No es que no quieran ayudarte, es que no saben. No estamos preparados. Sin embargo, antiguamente sí. El luto es el duelo social y antes se hacía. La gente sabía que tú en ese año estabas atravesando un mal momento y era compasivo contigo. Ahora nadie sabe si tú estás pasándolo mal. Cuando hay un duelo, hay rabia, tristeza, negación y muchos tipos de emociones que te cambian el carácter y en tu trabajo o tu entorno. Si tus compañeros no saben que tú estás pasando un duelo, aunque sea una separación, no pueden ser compasivos contigo. Pero como sociedad lo escondemos.

¿Qué ha aprendido personalmente de todo este proceso?

Yo he aprendido, y lo veo en 'El humor de mi vida', que cada día es el último. Aprovecho más, vivo más el aquí y el ahora, y huyo de los conflictos porque no conducen a nada más que a generarme malestar. Sobre todo, estoy centrada en que tengo un nombre y una voz, que soy Paz Padilla y que tengo que utilizarlo y darle sentido a todo lo que me ha ido sucediendo.

¿Siente una responsabilidad por el mensaje que transmite?

Voy con la verdad. No es una responsabilidad en el sentido de que no engaño, no miento. Con todo lo que me ha pasado hay dos opciones: darle sentido y transformarlo y hacer algo bonito, o quedarte anclada en la tristeza. Y yo no quiero convertirme en eso.

¿Cómo ha cambiado en este tiempo?

Ahora huyo de los conflictos. He trabajado en la tele y en programas donde estaban todos los días peleándose, pero estoy en otro momento. No es que yo reniegue de dónde vengo, pero sí que la Paz de hoy no tiene nada que ver con la Paz de hace unos años. "Es ley de vida" es una frase muy de señora mayor, pero en realidad es llegar a la última fase del duelo, la aceptación. Aceptar que tú no puedes cambiar las cosas, que no tienen explicación ni por qué y que tienes que aprender a transformarte y a vivir con la ausencia. Esa es la Paz de ahora, la que disfruta la vida muchísimo. Soy súper feliz porque sé que la felicidad depende de mí, no de lo que te sucede, sino de cómo yo me encuentro y cómo transformo lo que me sucede en crecimiento.

Este año también publicará su segundo libro, 'Alzar el duelo'. ¿Qué puede avanzar?

El libro va de mi experiencia, de todos los duelos. Para mí el duelo es perder algo que amas, como la muerte, un divorcio, un desahucio, una enfermedad, la vejez o un abuso. Desde mi vivencia, yo te enseño mis herramientas, lo que yo he utilizado y lo que me viene bien. No soy psicóloga ni psiquiatra, pero sí pienso que somos expertos en emociones cuando las vives. Hay mucha gente que habla desde la teoría, desde lo que ha leído, pero yo te entiendo a ti, entiendo tu soledad, tu desesperación y tu tristeza porque yo lo he pasado y lo estoy pasando.