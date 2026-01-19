La noche de ópera en Barcelona que convirtió el rojo en la firma de Valentino

El rojo en el mundo de la moda tiene un nombre indiscutible: el del diseñador italiano Valentino. El estilista, que creó un imperio de la moda con su nombre, elevó ese color a lo más alto de la costura, tanto, que existe el 'rojo Valentino'. El carismático estilista ha muerto este lunes a los 93 años de edad, pero este color permanecerá en su legado como un símbolo de elegancia y glamour.

Su idilio con el rojo, el color más emblemático para Valentino, nació en Barcelona. Era la década de ellos 50 y el estilista fue invitado al Liceu, donde una ópera convirtió este tono en su clara señal de identidad. Una mujer canosa, que vestía un vestido de terciopelo, fue la inspiración que marcó para sus siguientes diseños.

Elegancia en el Liceu

“Siempre me ha encantado el rojo, desde que tengo memoria, pero lo descubrí y se apoderó de mí después de mi primer viaje a España", dijo en una entrevista en Vogue. "En aquella época vivía en París y tenía menos de veinte años. Una noche me invitaron al teatro, y allí contemplé a una serie de mujeres españolas elegantísimas vestidas de rojo. Espléndidas y fieras, muy sensuales y elegantes”, añadió entonces el estilista italiano.

Pero fue especialmente una señora, que lucía con elegancia un vestido rojo de terciopelo, la que convirtió esta gama cromática en un rasgo distintivo de Valentino. "Entre todos los colores usados por otras mujeres, parecía único, aislado en su esplendor. Ella se convirtió en la diosa", dijo Valentino.

El 'rojo Valentino', del que se enamoró durante una ópera en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, ha acabado siendo el sello del diseñador, que poco después lanzó una colección con este color como su gran protagonista.

Su idilio con este color también se evidenció durante su último desfile de alta costura de enero de 2008 y celebrado en París, que concluyó con un pase de modelos vestidas de rojo, su ya más que emblemática firma. Una despedida, que desprendía 'glamour' y que dejó en lo más alto el icónico 'rojo Valentino'.