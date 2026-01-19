Un musical distópico inspirado en Gaudí revindica su legado y reflexiona sobre el autoritarismo

La compañía La Tremenda y la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) presentan ‘L’Arquitecte Prohibit’, un musical de Jaume Viñas con música y letras de Marc Sambola, inspirado en la figura de Antoni Gaudí para conmemorar el centenario de su muerte, que se celebra este 2026.

La obra, un homenaje crítico y poético al legado de Gaudí, se sitúa en una Barcelona futurista donde un nuevo orden gobierna una sociedad aparentemente igualitaria y justa. En este contexto, el régimen celebra su 50 aniversario con la inauguración de un edificio levantado sobre las ruinas de la Sagrada Família.

Los protagonistas de la obra, cuatro jóvenes disidentes con unas personalidades muy marcadas y distintas entre sí, intentarán cambiar las cosas y atentar contra este sistema autoritario que ha destruido el legado arquitectónico de la ciudad. En esta distopía, el arte y la arquitectura han sido borrados, pero pueden volver a resurgir.

Martí Torras Mayneris, director escénico de la obra, ha explicado que desde el inicio todo el equipo creativo tuvo claro que no querían hacer un biopic de Gaudí: “Es lo que se espera todo el mundo cuando dices que vas a hacer un homenaje, pero nosotros hemos ido más lejos, hemos ido a un futuro distópico donde se han derribado edificios universales”.

El musical parte de la premisa de qué pasaría si el imaginario colectivo fuera destruido para imponer un nuevo orden y cómo el olvido de los orígenes puede dar lugar a regímenes autoritarios. Jaume Viñas ha señalado que la historia se salvaguarda en la tradición oral y el documento escrito, y que a partir de ahí escribieron la obra para hablar de Gaudí sin hablar de él directamente: “Los edificios son libros abiertos donde la historia está explicada. Hemos hecho que una piedra tenga vida dramática, y los personajes, solo con ver una foto o leer unas líneas en un libro de algo que ya no existe, se quitan la venda de los ojos”.

En ‘L’Arquitecte Prohibit’, Gaudí no representa la nostalgia, sino otra idea de futuro donde crear es resistir y donde imaginar es un acto revolucionario donde, por mucho que el gobierno intente eliminar cualquier rastro de insurgencia, el arte del arquitecto ya no puede borrarse de la mente. Mayneris ha afirmado que la obra es “un foco para hablar del arte y la memoria, y que el recuerdo sea lo que propicie que en el futuro no olvidemos ciertas cosas”.

Viñas ha definido a Gaudí como “un genio que consiguió romper los límites y caminar por fuera de ellos”, algo que lo hizo “excepcional” y que, en el musical, logra remover los sentimientos de los personajes: “Con una mirada a la obra de Gaudí en ese mundo opaco, se puede transformar la mirada crítica de estas personas a las que les han lavado el cerebro”.

El reparto está formado por Clàudia Abellán, Paula Amell, David Bonilla, Arnau Fà, Lu Martín, Abril Morera, Gerard Portolés, Queralt Sánchez y Alba Serrano, que irán rotando en cada función, de modo que en cada espectáculo participarán cuatro intérpretes.

La obra se estrenará el 31 de enero en el teatro del Ateneu Unió de la Colònia Güell y posteriormente ofrecerá 34 funciones más en escenarios de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC), que cada año coproduce un espectáculo pensado para representarse en los 37 ateneos que forman parte de la red de teatros más grande de Catalunya.