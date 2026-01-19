Focus crece con Gènesis, un teatro y una escuela que conectará industria y arte en el Poblenou

La productora Focus inicia los actos de su 40 aniversario con la presentación de Gènesis, el proyecto de su nueva sala de teatro para 500 espectadores y una escuela superior para 600 alumnos en el mismo local donde radica la sede de la compañía catalana en la calle Àvila de Barcelona. Daniel Martínez de Obregón, presidente del Grup Focus, ha ejercido de anfitrión en una presentación a la que han acudido los principales representantes institucionales de la cultura y de la política así como primeras figuras de la escena teatral. Entre ellos, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura, Xavier Marcé, responsable de Cultura i Indústries Creatives, así como representantes de la Diputació y el Ministerio de Cultura, Antonio Cañete, presidente de PIMEC, Mar Alarcón, vicepresidenta de Foment, o Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, estuvieron en el acto que se llevó a cabo en el mismo lugar donde se levantará el nuevo teatro de Focus, el primero de propiedad del grupo en Barcelona. También acompañaron a la compañía reconocidos artistas como Josep Maria Flotats, Joel Joan, Jordi Bosch, Pere Arquillué, Àngels Gonyalons, Abel Folk, Lluís Homar, Mercè Aránega o el director Josep Maria Mestres.

Isabel Vidal, directora general de Focus, ha destacado que Gènesis representa la ambición de la compañía de seguir creciendo y avanzando. "Nos estamos preparando para un nuevo crecimiento, con inversión, recursos materiales, reforzando nuestra plantilla y planes para afrontar la revolución tecnológica y de valores que hoy impera, en equipo y envueltos de amigos, y con una estrategia perfectamente definida".

"Montar una empresa con una moderna organización empresarial al servicio de la vocación artística" impulsó a Focus desde sus inicios en 1986, recordó Daniel Martínez, el 'patriarca' de Focus, que empezó como director en el teatro aficionado con la compañía Génesis Teatral del Turó de la Peira. En aquella época los puristas veían opuestos arte y empresa, pero para poner las bases de algo sólido que impulsara la creación teatral tenían que olvidarse de discusiones filosóficas y poner rumbo a unos objetivos artísticos y empresariales que les han permitido llegar donde están, convertidos en un grupo de referencia. "Este siglo hemos tenido protagonismo en la producción de todos los grandes eventos" en Catalunya, ha destacado el 'patriarca'.

Así será Gènesis, el nuevo teatro de Focus / FOCUS

Daniel Martínez fundó Focus hace 40 años con su esposa, Amparo Martínez, y sus amigos Jordi González y Ángel Torrecillas. Todos ellos habían formado parte de Génesis Teatral, compañía independiente surgida en el Turó de la Peira en 1974 especializada en obras de autores vivos españoles y latinoamericanos. Tenían dos furgonetas Mercedes y un buen equipo de luz y sonido. Ganaron algunos premios y tuvieron buena recepción por parte de la crítica. En 1986 se quedaron con su primer teatro en la ciudad, el Condal. Después llegarían La Villarroel, el Romea y el Goya, que remodelaron con completo.

Empresarios con vocación artística

En la actualidad el Grup Focus cuenta con 18 empresas y 400 nóminas. Ha realizado 400 producciones teatrales y convocado a 15 millones de espectadores. Además, ha realizado 60.000 servicios técnicos, 3 séries Premium y 30 producciones audiovisuales. Más allá de la actividad empresarial intentan contagiar su pasión por el teatro y la cultura a través de proyectos de resonsabilidad social como Afora, Fundació Romea y Grans Teatreru.

Las obras de Gènesis empezarán a mediados de febrero. Suponen una inversión de 11 millones de euros que transforamrán el edificio histórico de Focus en el Poblenou, que pasará de 3000 a 6000 metros cuadrados de uso industrial cuando termine la remodelación dentro de 20 meses, según el plan previsto. Albergará un nuevo teatro de 500 plazas "único en la ciudad, dotado con equipamiento escénico y técnico de última generación que permita acoger todo tipo de propuestas". La escuela formará tanto a artistas, gestores culturales y técnicos del espectáculo. "Queremos que sea un espacio de referencia internacional y una herramienta estratégica para el desarrollo del talento y la profesionalización del sector".

Como ha recordado en su discurso César Martínez, responsable de contenidos del grupo junto a Jordi González, él y Daniel Anglès, director del Teatre Condal, empezaron a soñar con la idea "de crear la mejor escuela superior de artes y oficios de todo el Estado y de construir un teatro único en toda Europa". Gènesis aspira a convertirse en un espacio abierto y conectado con la ciudad capaz de generar actividad teatral, conocimiento e impacto cultural.

El nuevo centro fomativo impartirá tanto estudios artísticos de interpretación, canto, danza y música. También ofrecerá formación técnica: iluminación, sonido, maquinaria, regiduría y otros. Y estará destinado también a los futuros profesionales de la gestión cultural: producción, gerencia, distribución, márketing, comunicación y gestión cultural.

El nuevo equipamiento será un centro de creación, producción y exhibición que apostará por la innovación, la creación contemporánea y los nuevos formatos. "Gènesis situará la colaboración entre educación e industria como eje de su modelo, favoreciendo la transferencia de conocimiento, la experiencia directa con la práctica profesional y la creación de oportunidades reales de inserción y crecimiento", ha asegurado Vidal. Si todo va sobre lo previsto el nuevo curso en Gènesis empezará en septiembre de 2028.