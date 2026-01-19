Filmin defiende el documental sobre los disturbios en Barcelona tras la sentencia del 'procés', pero entiende las críticas

El director editorial de Filmin, Jaume Ripoll, ha defendido, en pro de la pluralidad y contra la censura, la programación en el catálogo del documental sobre las protestas por la sentencia del 'procés' en otoño de 2019 'Ícaro: la semana en llamas', si bien ha dicho "entender" que pueda haber causado malestar a algunos espectadores. Así se ha pronunciado Ripoll en un comunicado tras la campaña en redes sociales por parte de usuarios independentistas que han llamado a darse de baja de Filmin por haber programado un audiovisual en el que, según coinciden en criticar la mayoría de ellos en X, se "blanquea" a la policía.

El documental, que solo está disponible hasta el 31 de enero, lo firman Elena G. Cedillo y Susana Alonso, y Filmin no ha participado ni en su producción ni en su distribución. "En Filmin somos conscientes que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana y por ello entendemos las críticas y el malestar que ha suscitado 'Icaro: la semana en llamas", ha asegurado en el comunicado.

Con todo, Ripoll ha dicho querer lanzar la reflexión de que "programar una película no equivale a suscribir su enfoque" y que, en cualquier caso, "Filmin no censura películas por su orientación ideológica". En ese sentido, ha defendido que ellos no solo "proclaman" la pluralidad sino que también la "demuestran" y, por ello, en su catálogo de más de 11.000 títulos también se pueden encontrar miradas distintas sobre el 'procés' como 'L'endemà', 'Catalunya-Espanya' o 'Ciutat morta'.

"El cine no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente lo que nos incomoda y con espíritu crítico", ha concluido. Fuentes de la plataforma han explicado a EFE que, si bien "ha habido algunas bajas, sobre todo se ha tratado de un caso de ruido en redes sociales".