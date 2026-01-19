Daniel Martínez, presidente del Grup Focus: "El teatro está en auge, ya no se considera una locura abrir uno"

Las empresas o crecen o mueren. Y Focus no ha parado de crecer desde sus inicios.

Lo único que tenemos por encima, a nivel económico que no artístico, son las multinacionales de musicales. En Europa no hay ninguna empresa similar: con la doble vertiente de hacer negocio y de quedar bien en lo que hace. Allí las empresas privadas son para ganar dinero. Porque si no, son públicas.

Está ampliando horizontes con motivo de su 40 aniversario este 2026. ¿De dónde surge la idea de tener un teatro y una escuela propios en el local donde están sus oficinas en Poblenou?

Desde nuestros comienzos con Focus la idea era trascender, montar una empresa que se mantuviera en el tiempo. Al principio a la gente del sector le costó entendernos. Hubo una campaña contra nosotros porque éramos una empresa. Pero nosotros veníamos del teatro más tirado, porque hacíamos teatro amateur, sin recursos. Éramos un grupo de teatro independiente que sacrificábamos nuestras vacaciones para hacer teatro. Aunque teníamos nuestras respectivas profesiones, el teatro era un leitmotiv fundamental.

Hasta les otorgaron varios premios a esa compañía que crearon en el barrio del Turó de la Peira llamada Génesis Teatral.

En Catalunya, Lluís Marco y yo éramos los contendientes de los concursos más importantes. Yo era actor y director. Lo de dirigir siempre lo he llevado en la sangre, incluso monté un equipo de fútbol.

Pero a Focus, al principio, se la vio como una amenaza.

Entonces había talento, compañías, actores, directores, pero no había orden, sistema ni método. Focus contribuyó a ponerlo. En 1993 promovemos la creación de los 'chivatos' [los datos de asistencia al teatro] que permiten cotejar la situación del sector y extraer datos. Ahora nadie sabría vivir sin ellos, pero entonces muchos estaban en contra. ¡Es una herramienta necesaria para saber qué pasa! Pero en aquel entonces no fue fácil de hacerlo entender.

Daniel Martínez de Obregón, presidente y fundador del Grup Focus, posa este lunes en las oficinas de la compañía con el nombre de su futuro teatro, Génesis. / Sandra Román

Hoy en día Focus se ha convertido en la principal empresa privada del sector. Gestiona el Condal, La Villarroel, el Romea, el Goya y pronto, a partir de 2028, su primer teatro de propiedad: Génesis.

Todos los artistas destacados han trabajado con Focus. Y las relaciones con ellos son duraderas. El entorno de la empresa se ha ido engrandeciendo. No hay un gran nombre que no haya estado en esta casa y si queda alguno, en breve estará.

Por citar a algunos, Focus fichó al director Calixto Bieito, con quien estrenaron internacionalmente montajes como 'La verbena de la Paloma', 'Macbeth' y 'La vida es sueño'...

Ahora tenemos a Josep Maria Pou, Josep Maria Flotats, Lluís Homar... Todos estos están preparando espectáculos para Focus. Y hay que añadir aquellos actores que de forma natural estaban ligados a esta casa como Joan Pera, Joel Joan y Pere Arquillué. Todos ellos también estrenarán nuevos proyectos que produce Focus.

Focus se crea en 1986, pero empieza a gestionar el Condal en 1992.

Los cuatro teatros que gestionamos nos han visto siempre como una salvación. Es decir, el Condal nos llegó porque los propietarios nos avisaron de que Antena 3 lo quería para convertirlo en un plató de televisión. El Romea lo pasamos a gestionar tras presentarnos a un concurso público. El Goya lo salvamos en un momento de ruina absoluta cuando estaba en manos de una empresa madrileña. Tuvimos que hacerlo nuevo. Y en La Villarroel nos quedamos con la gestión tras morir Adolf Bras porque nos lo ofrecieron. Lo único que hemos comprado ha sido La Latina, en Madrid, que llevamos junto a la empresa Pentación. Todos los otros teatros son de alquiler.

Gènesis es el primer teatro que construye Focus.

Es la primera vez que una empresa privada construye un teatro desde cero en 40 años. Una buena forma de celebrar nuestro aniversario. El terreno donde se construye es nuestro, forma parte del edificio donde tenemos nuestras oficinas, y se remodelará por completo. Este nuevo teatro, que abrirá en 2028, así como la escuela superior son posibles gracias a la reinversión de los beneficios de Focus.

Daniel Martínez de Obregón, presidente y fundador del Grup Focus, este lunes en las oficinas de la compañía. / Sandra Román

Se le ve ilusionado.

La ilusión es enorme porque todo esto es posible gracias a los progresos que hemos ido haciendo con la colaboración de todo el sector. La actividad teatral está en un momento de auge y crecimiento. A día de hoy estamos mejor que el año pasado y eso que acabamos de batir no sé cuantos récords... Que en estos momentos nadie considere una locura edificar un teatro dice mucho.

¿Cómo será Gènesis?

Muy especial. Como todos los teatros de Focus seguirá una filosofía y línea programática concreta. Gènesis tendrá personalidad propia. Y no solo será un teatro, también será una unidad de producción y exhibición como los son el Romea y La Villarroel.

EL TEATRO GÈNESIS Visualización de datos sobre el Teatro Gènesis.

La escuela teatral impartirá desde enseñazas artísticas a técnicas y de gestión. ¿En qué se diferenciará de las ya existentes?

La escuela estará conectada a una empresa y a un teatro en un mismo local, pero conectará con los otros teatros de Focus. Las posibles interrelaciones que ofrece son únicas. No conozco otra escuela igual que conecte directamente con el sector. Focus está buscando trabajadores permamentemente, así que los alumnos tendrán muchas posibilidades porque en 2028 tendremos cinco teatros en Barcelona.

Hablando de teatros, el experimento del Barcelona Teatre Musica (BTM), en el antiguo Palau d'Esports, no cuajó.

El BTM no funcionó. No sé si por culpa de esta empresa o porque era un espacio muy difícil. Hicimos buenos espectáculos como 'Los Tarantos', uno de los mejores de los que ha hecho esta casa, y otros fallidos como el musical sobre Gaudí. Es una pena porque el resultado de aquello dejó en desuso un espacio maravilloso. Si hubiera funcionado se habría acabado reformando. Por suerte hemos tenido otros éxitos que nos han cubierto.

¿En estos 40 años cuál ha sido el momento más duro?

La pandemia y la crisis económica del 2008. La pandemia nos hundió en un socabón. El 15 de marzo del 2020 esta empresa facturó cero. Entonces teníamos más de 300 nóminas, cuatro espectáculos en los teatros y una docena en gira. Costó reaccionar, pero cuando lo hicimos tuvimos claro que el objetivo era: salvar a la empresa como fuese y a los trabajadores. Nos acogimos a todo lo que nos permitió la legalidad vigente y en diciembre de ese año nuestros trabajadores cobraron íntegramente sus sueldos.

¿Cómo superaron la crisis de 2008?

En realidad se notó a partir del 2010 y se agrabó con la subida bestial del IVA cultural. En ese momento Focus se estaba expandiendo y aquello ralentizó nuestro crecimiento. No nos recuperamos hasta el 2018. Piensa que la cuota de Focus en el sector es muy elevada, está entre el 16% y el 20%. Si Focus se resfría el sector estornuda.

Hoy su salud parece de hierro. ¿El secreto?

La avalancha de actividad que presentamos a partir de 2022 para volver a atraer al público a las salas tras la pandemia. Las estructuras de la empresa crecieron con tanta actividad y ahora estamos obligados a mantenerlo porque hay mucha gente esperando para trabajar con nosotros.

Entonces, ¿irá bien un nuevo teatro?

Sin duda. Tenemos cierta cola de espectáculos esperando su ubicación en un teatro determinado.

¿Qué significa cumplir 40 años?

Cumplir 40 años nos obliga a pensar no solo en cómo seguir creciendo sino en la mejora de la estructura y el relevo generacional si queremos que Focus cumpla con una de sus finalidades: ser eterna en el tiempo. Esta es una empresa de los trabajadores: todos los accionistas son trabajadores o jubilados de la empresa, en mayor o menor proporción. En total hay 52 accionistas en esta sociedad anónima blindada a la entrada de capital ajeno.

¿La idea de montar Focus con esta visión cómo surge?

Un día en que Jordi González me dice ¿por qué no vivimos del teatro?. Entonces todos teníamos muy buenos trabajos y el teatro era nuestra pasión, pero su idea es que nos dedicáramos al teatro como profesionales. '¿Qué pasa si nuestro primer espectáculo sale mal?', respondí. Le dije que si lográbamos hacer un presupuesto anual, y eso se pudo hacer montando una empresa de servicios. La empresa se crea en 1986 pero tardamos dos años en presentar un espectáculo pequeñito. Hasta que en el 90 no estrenamos 'Estan tocant la nostra cançó' prácticamente no hacemos nada teatral, básicamente nos dedicamos a ofrecer servicios técnicos, es decir, alquiler de equipos de luces y sonido que habíamos comprado para nuestro grupo de teatro.

La mentalidad empresarial está en el ADN de Focus.

Como todos veníamos de empresas, la idea era poder funcionar como una para poder garantizar mínimamente nuestro futuro. Montar un espectáculo no garantizaba nada porque si fracasabas se había acabado la aventura para siempre.

Pero lo de trabajar en el mundo profesional lo aparcó porque no le he visto sobre las tablas más que dando discursos...

Ese fue el problema. Dentro del orgullo todo lo hecho en estos 40 años hay una frustración porque, en mi caso, desde que montamos Focus nunca he vuelto a hacer teatro como actor y director. Jordi todavía aguantó unos años e hizo algunos espectáculos. Yo no. Al principio me preocupaba, pero después me di cuenta que me siento representado cada vez que el público aplaude una producción nuestra.

¿Cuál es la clave para entenderse con los artistas?

El artista tiene ganas de trascender, no solo de ganarse el pan para vivir. Nuestra clase artística catalana tiene unos valores que coinciden con los nuestros. No sé si es el propio talante de la empresa pero veo muy buena sintonía entre César [Martínez, su hijo] y a Jordi [González, su socio y amigo de toda la vida], los responsables de contenido, con los artistas. Focus quiere cabalgar junto con los artistas, no ser solo el caballo. Somos buenos receptores de ideas ajenas. Nos llegan más proyectos de los que somos capaces de abarcar.

La división audiovisual es también importante para Focus.

Tenemos un eje fundamental que es el teatro y alrededor de ese eje hemos construido la actividad que desarrollan otras 17 empresas, 18 en total con Focus. La creación audiovisual tiene los mismos ingredientes que el teatro y tiene los mismos protagonistas. Hace mucho que empezamos en el audiovisual y hemos decidido que será importante. Ya hemos hecho dos series y más de 30 programas. Además, tenemos una agencia de derechos audiovisuales. Ya tenemos una base en Madrid aparte de la de Barcelona. El sector audiovisual dará sorpresas importantes que favorecerán el prestigio y el crecimiento de Focus.

La sede central de las grandes productoras audiovisuales están en Madrid.

Catalunya quiere crecer y tiene puesta la vía de crecimiento con el proyecto de las Tres Xemeneies. Pero será muy difícil igualar a Madrid, donde están las principales productoras si no contamos con la complicidad de las grandes plataformas audiovisuales. Los actores catalanes trabajan mucho en las series que se producen en Madrid, pero no hay muchas productoras de aquí capaces de estar en el 'prime time' de las plataformas.