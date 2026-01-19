Carlota Gurt gana el premio Llibres Anagrama con una novela sobre "las sequías del mundo actual"

La escritora y traductora Carlota Gurt (Barcelona, 1976) ha ganado el 11 Premi Llibres Anagrama con una novela titulada 'Els erms'. El jurado del galardón literario, formado por Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí y las editoras Isabel Obiols y Silvia Sesé, ha decidido premiar por unanimidad una obra que, a pesar de conocerse en un día lluvioso como el de este lunes, "va de sequías". "Sequía climática, amorosa, laboral, sexual, nacional, barcelonesa...", ha precisado Gurt, que sucede a Arià Paco y su 'Teoria del joc' en el galardón literario.

'Els erms' lo protagoniza "una mujer en crisis", ha expuesto Mita Casacuberta, que una Nochebuena decide sobrellevar su soledad e ir a pasar un par de noches en el parador del pantano de Sau. En algún momento, ella se encontrará (lo sabremos en la primera página) con Faust. "Uno y otro son como el negativo de una foto", ha precisado la autora de 'Els erms'. Y esa mujer, Ramona, un personaje lleno de aristas, es el símobolo de una pregunta. "¿Cómo nos lo hacemos cuando no tenemos ilusiones? Vivir sin ilusiones es triste y aburridísimo, las ilusiones son ficciones que nos contamos a nosotros mismos", ha compartido la premiada. Para Casacuberta, 'Els erms' es "un 'tour de fource' narrativo contra los páramos del mundo actual, o cómo una buena ficción puede imponerse a la realidad".

Dotado con 12.000 euros, el nuevo Llibres Anagrama, en cuaya 11 edición se han presentado 66 obras, llegará a las librerías el próximo 25 de marzo. La editorial apunta que en castellano saldrá a la venta en otoño.