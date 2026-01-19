BCNegra celebra la buena "malavida" con Richard Price, Mick Herron y Vinicio Capossela

Vale que quizá no sea Manu Chao lo primero en lo que uno piensa cuando toca hablar de thrillers despiadados, crímenes atroces y novelas negras atiborradas de espías y espiados, pero tirando del hilo de Mano Negra y la ‘Mala vida’ a la que le cantaban los franceses en los ochenta, el festival BCNegra se ha topado con la razón de ser de su 21ª edición: la buena 'malavida'. O, lo que es lo mismo, la vida perdida "entre libros, noches robadas al sueño y a la salud, música tabernaria, mitos y deseos, malas experiencias divertidas, decisiones locas, alegría, ganas de vivir y de descubrir antes de regresar a Ítaca". "Queremos recuperar la idea de pasarlo bien y ser transgresores. Al fin y al cabo, la literatura es precisamente eso: vivir y experimentar", ha reivindicado el comisario del festival, Carlos Zanón, durante la presentación del programa en el Mercat de la Boqueria.

Para conseguirlo, unos cuantos cómplices de lujo: el británico Mick Herron, ganador del Premio Carvalho 2026 y creador de esa mala vida con patas y lamparones en la camisa que es Jackson Lamb; el neoyorquino Richard Price, escritor y guionista de fábula al que, no se explica de otro modo, el tirón popular de 'Slow Horses' ha dejado sin subir al podio; la argentina Ariana Harwicz, autora (salvaje) del momento gracias a la demencial adaptación al cine de 'Mátate, amor'; la surcoreana Hye-young Pyun, responsable de esa fenomenal oda al mal rollo que es 'El pozo'; el italiano Nicola Lagioia, maestro del 'true crime' más descarnado; la sueca Viveca Sten, nueva heroína del thriller nórdico por obra y gracia de Netflix…

En total, más de 80 autores de una decena de países que, entre el 2 y el 8 de febrero, saldrán de sus escondrijos habituales para instalarse en La Paloma, la sala Paral·lel 62 y el Cinema Mooby Bosque y llevar a escena reflexiones sobre la precariedad, las periferias, los límites morales, el trauma, la memoria, la rabia y el crimen como espejo de la mente humana.

Carlos Zanón, durante la presentación de la 21ª edición de BCNegra / Jordi Otix

¿Momentos estelares? Los estadounidenses Jordan Harper y S. A. Cosby charlando de amistad y corrupción; la argentina Claudia Piñeiro triangulando la siempre compleja relación entre memoria, poder y violencia; el escocés Graeme Macrae Burnet, autor de 'Un plan sangriento: El caso Roderick Macrae', exprimiendo la noción de true crime desde el punto de vista periodístico; los superventas Víctor del Árbol, Santiago Díaz y Mikel Santiago reflexionando sobre la rabia como motor narrativo; Paulina Flores, Juarma y David Pascual llevando la novela negra al terreno del desencanto generacional y las violencias cotidianas; la francesa Dominique Manotti ajustando cuentas, una vez más, con los abusos de poder…

'Perdita Durango' de consolación

"Estamos en un momento en que la sociedad nos está dando guiones de novela negra cada día", ha destacado el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, mientras, a su lado, Zanón desgranaba los reclamos de una edición que rendirá homenaje a Rafael Tasis, pionero de la novela negra en catalán, y se instalará en la Filmoteca con un ciclo de películas delincuenciales marca Barcelona de los años 40 y 50. En la pantalla, 'A sangre fría', de Juan Bosch; 'El cerco', de Miguel Iglesias; 'La calle sin sol', de Rafel Gil; y 'Senda torcida', de Antonio Santillán.

Otro de los títulos que podrá verse en BCNegra es 'Perdita Durango', cinta dirigida por Álex de la Iglesia y premio de consolación ante los infructuosos intentos de traer al festival a Barry Gifford, autor de la novela original y de quien la editorial Dirty Works está recuperando en España la saga de Sailor y Lula. "No ha podido venir por motivos de salud. Cuando le invitamos, le preguntó al médico, y le dijo que no. Se buscó a otro, que también le dijo que no. Y cuando un tercer médico le dijo que ni hablar, se dio cuenta de que quizá no era buena idea", ha explicado Zanón

También ahí el hilo conductor sigue siendo esa 'malavida' que el escritor barcelonés vincula, además de a Mano Negra, al cantautor italiano Vinicio Capossela, a quien le ha birlado la idea de "que se muera la muerte". “En su libro ‘Tefteri’, Capossela dice que cuando llegue la muerte lo mejor es que no encuentre hechos una ruina, de modo que no le quede nada”, ha explicado el comisario. El propio Capossela, invitado por partida doble, ahondará en la idea durante una charla La Paloma centrada en su libro sobre la cultura de los músicos griegos de rebétiko. Un día antes, en Paral·lel 62, el italiano ofrecerá una actuación multidisciplinar en la que combinará música y palabra bajo el título de 'Errori e bassifondi'.

En la biblioteca Jaume Fuster, más ‘malavida’ con una exposición dedicada al cine negro rodado en Barcelona entre 1950 y 1988, aunque la gran novedad de esta edición de BCNegra quizá sea una mesa redonda protagonizada por primera vez por "influencers del 'true crime'". "No somos un festival talibán", ha subrayado Zanón.