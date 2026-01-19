Los 10 vestidos más icónicos de Valentino

Desde su irrupción en la alta costura internacional, el diseñador italiano Valentino Garavani, fallecido este lunes a los 93 años, construyó un universo de lujo, con creaciones reconocibles que han vestido durante décadas a figuras del cine, la política y la cultura. El inconfundible 'rojo Valentino', convertido en emblema de la casa, quedará para siempre en su legado, así como los vestidos de novia únicos que acompañaron a lo largo de estos años a algunos de los rostros más conocidos. Estos son algunos de los vestidos más icónicos de su trayectoria.

Jackie Kennedy

Jackie Kennedy se casó con el magnate naviero Aristóteles Onassis, en 1968, con un vestido corto de la marca con elegante encaje en color marfil, de cuello subido y falda plisada, un 'look' muy diferente al que lució durante su enlace con el expresidente de Estados Unidos. La novia llevó el pelo semirrecogido en una coleta adornada con un sencillo lazo blanco.

El magnate naviero Aristóteles Onassis y la "viuda de América", Jacqueline Kennedy con vestido de Valentino / EFE

Diana de Gales

Giancarlo Giammetti, cofundador y presidente honorario de Valentino que conoció a Diana antes de su muerte, compartió en 2020 unas imágenes de Lady Di usando la firma en eventos a lo largo de los años. También confirmó que la princesa y el diseñador eran grandes amigos y se habían ido juntos de vacaciones.

La princesa Diana con un vestido de Valentino en Hong Kong / Instagram / @giancarlogiammetti

Naty Abascal

Desde que Naty Abascal y Valentino se conocieron, la modelo se convirtió en la gran confidente y musa del diseñador, con apariciones conjuntas en eventos de alta sociedad y vacaciones en su yate. Abascal fue la anfitriona y una de las grandes puertas de entrada del genio de la costura a España, luciendo sus vestidos cada vez que podía.

Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor se casó por octava y última vez en 1991 con Larry Fortensky, en el rancho Neverland de Michael Jackson, con un vestido de encaje crudo a medida con una falda larga con gran volumen y un escote pronunciado.

Julia Roberts

La actriz lució un vestido blanco y negro de Valentino en la 73.ª edición de los Premios Oscar, el 25 de marzo de 2001, durante la cual ganó el premio a mejor actriz por su interpretación en 'Erin Brockovich'. El vestido constaba de un cuerpo negro hasta los pies, por delante, una tira blanca que se abría en forma de 'Y' y, por detrás, una cola de tul con tiras blancas muy parecidas a la de la parte anterior.

Julia Roberts gana el premio Oscar a mejor actriz en 2001 / REED SAXON / AP

Jennifer Aniston

La protagonista de 'Friends' escogió en 2004 para los Globos de Oro un un Valentino 'vintage' de pronunciado escote en uve, decorado con un cierre delantero, en color negro. En 2013, la actriz repitió con el diseñador, aunque esta vez con un diseño rojo de corpiño sin tirantes y la falda amplia.

Jennifer Aniston, de Valentino, en los Globos de Oro de 2004 / MARK J. TERRILL / AP

Penélope Cruz

La actriz española, antes de iniciar su idilio con Chanel, lució un vestido de fiesta de Valentino con estampado floral y cinturón en tonos morados durante el festival de Cannes de 2005. La intérprete combinó el 'look' con unos pendientes largos y un tono rojo en los labios.

Penélope Cruz, vestida de Valentino, en el festival de Cannes 2005 / LIONEL CIRONNEAU / AP

Anne Hathaway

La actriz Anne Hathaway siempre fue una gran admiradora del diseñador y lo demostró al elegir sus diseños para grandes eventos públicos. La intérprete acudió a la gala de los Oscar de 2011 con un vestido 'rojo Valentino' 'strapless' de la colección de alta Costura 2002 y, más tarde, escogió un voluminoso diseño de la Maison, en el mismo tono, para la Met Gala de 2018. Asimismo, también lo contó con él a finales de 2012, cuando contrajo matrimonio con Adam Shulman.

Anne Hathaway, de Valentino, en los Oscar 2005 / MIKE NELSON / EFE

Jennifer López

La cantante y actriz pasó nuevamente por el altar en 2001 con Cris Judd, un bailarín y coreógrafo al que conoció en su vídeo musical Love Don’t Cost a Thing. La cantante eligió un vestido de encaje de Valentino, en esta ocasión acompañada de un velo. En 2003, J. Lo también apareció en los premios Oscar con un vestido verde menta tipo túnica de la firma.

Meghan Markle

La mujer del príncipe Harry también es una gran seguidora de la marca. En 2019, durante una visita a Marruecos cuando estaba embarazada, la actriz escogió un vestido de Valentino rojo por encima de las rodillas, con una discreta capa con bordados florales, manga francesa y corte evasé. Poco después, volvió a confiar en la marca con un vestido negro con tul y algunos detalles en pedrería para la boda de Misha Nonoo.