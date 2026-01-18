Pau Freixas, director de cine: "Me encanta rodar en Barcelona porque es la ciudad de mi vida"

Hoy visita el plató de Mas Barcelona Pau Freixas (Barcelona, 1973); un prestigioso y reconocido director, productor y guionista de series de ficción; un enamorado de Barcelona que lo demuestra permanentemente: “Esta ciudad tiene cosas brutales que debemos enseñarlas y yo disfruto mucho haciéndolo.

De hecho, introducirse en este mundo le vino rodado: cuando tenía 12 años, una monitora del esplai en el que iba le dijo: “Oye, tú que coleccionas películas y tal, cuando seas mayor ¿por qué no te haces director de cine?”. Reconoce que esa frase le impactó mucho, incluso hasta recuerda en lugar en el que la escuchó (la confluencia entre Passeig de Gràcia y Diagonal, todo muy de Barcelona) y que desde entonces no tuvo otra obsesión que no fuera la ficción.

En su triple faceta como director, productor y guionista encontramos títulos de series que todos conocemos: “Los sin nombre”, “Todos mienten”, “Cites”; “Polseres vermelles”, “Héroes”, etc…

Como consumidores de ficción, a menudo nos preguntamos cuántos capítulos debe tener una serie. A Pau le desborda su pasión y le salen sin querer las palabras de la boca: la estructura que hoy en día se vende comprende seis episodios porque lo que se busca es el “Hype”, el evento, el impacto y con seis ya se llega. No son necesarios 13 capítulos. Y si funciona ya se grabarán seis más. Pero claro, al cabo de un año, que es lo que se puede tardar en grabar. Las series con muchos capítulos, en general, se han perdido un poquito en el olvido.

Ahora bien, la observación desde la vida real puede ser todo un ejemplo. “Pongamos por caso que estamos en un restaurante y la pareja que está en la mesa de al lado está rompiendo su relación.” Existe un componente muy cotilla que todos tenemos y que hace que nos proyectemos sobre lo que les pasa a los otros”. Y a menudo desde este punto de vista suelen arrancar las historias de ficción y las series.

Sergi Mas, en el plató de Mas Barcelona junto a Pau Freixas, showrunner y director de cine / Patricio Ortiz / EPC

El modus vivendi de Pau lo tiene perfectamente asumido: “Lo que he hecho toda la vida es ir a buscar el dinero fuera y grabar (o rodar) aquí, sea TV3, Movistar, Telecinco, etc. porque aquí está la ciudad de mi vida". De hecho la serie “Cites” parte de la idea de explicar y enseñar la mejor versión de la ciudad, que no necesariamente es la real, sino la versión de la comedia romántica y lo que nos enamora de Barcelona.

