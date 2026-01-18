Julio Iglesias, hoy en directo: última hora del comunicado del cantante, su abogado Choclán y reacciones de sus familiares

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. Interrogará a las denunciantes como testigos protegidos. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.

A continuación, EL PERIÓDICO abre un hilo de noticias y reacciones al caso.

