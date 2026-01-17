Vladislav Buialsky gana el Concurs Viñas

Ucrania se ha impuesto en la final del prestigioso Concurs Tenor Viñas que este año reparte 145.000 euros en premios. En esta 63 edición con récord de participantes -712 inscritos provenientes de 64 países- los tres primeros premios han sido para cantantes de dicho país. El bajo-barítono Vladyslav Buialskyi ha ganado el Primer Gran Premio, ofrecido por Exea Impact y la Fundación del Gran teatro del Liceu, con una dotación de 30.000 euros y un contrato dentro de las próximas temporadas del Gran Teatre del Liceu. La soprano Yuliia Zasimova se ha alzado con el Segundo Premio, de 15.000 euros, ofrecido por el Grup Amics del Concurs Tenor Viñas. Y el barítono Vlad Tlusch ha conseguido el Tercer Premio, de 11.000 euros, 'María Esperanza Salvans Piera', ofrecido por Dª. Cristina Bertran Salvans.

La final se realizó el viernes en el Gran Teatre del Liceu y los premios se repartirán este domingo en el coliseo en el transcurso de una gala donde ellos y el resto de premiados podrán lucir sus voces ya sin la presión de la competición.

Otros ganadores

El Cuarto Premio, de 8.000 euros, y ofrecido por el sr. Joaquín Zamacois y Dª. Patricia Malet, por el Reial Cercle Artístic de Barcelona y por Villasa S.L., ha sido para el barítono surcoreano Felix Park. El Quinto Premio, de 7.000 euros, ofrecido por el Grup Amics del Concurs Tenor Viñas, en Karla Pineda, mezzo-soprano costarricense. Tanto Park como Pineda se han llevado también otras distinciones.

La primera española entre los premiados es la soprano catalana Leonor Martínez que ha merecido el Sexto Premio, de 6.000 euros, y ofrecido por el Cercle del Liceu. La cantante barcelonesa también ha ganado el Premio oratorio-lied establecido este año por primera vez de manera independiente, dotado con 10.000 euros, ofrecido por Andbank Private Bankers y la Fundació Francesc Viñas. Este premio se completa gracias a la colaboración de la Fundación Victoria de los Ángeles y la Schubertíada, e incluye un recital en sus respectivos festivales. Martínez ha recibido también otros seis premios extraordinarios.

28 premios extraordinarios

El Premio Extraordinario Joyce DiDonato, presentado por la Houston Grand Opera y patrocinado por Carolyn Levy, se lo lleva Karla Pineda. El galardón, dotado con 17.600 dólares, ha sido seleccionado por Colin Michael Brush, director del Butler Studio de Houston Grand Opera.

El voto del público ha reconocido a Karla Pineda como mejor voz femenina y Felix Park como mejor voz masculina. Ambos intérpretes reciben ese reconocimiento honorífico del público.

En total se han otorgado un total de 28 premios extraordinarios para impulsar la proyección profesional y la formación de los jóvenes talentos. De éstos, la mayoría se traducen en contratos artísticos, becas de estudio, estancias formativas y oportunidades profesionales en instituciones y festivales, como el Teatro Real, la Ópera de Sabadell, la Asociació de Liceistes 4º y 5º Pis, el Festival Castell de Peralada, entre otros teatros, festivales y centros líricos europeos.