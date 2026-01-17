Los Premios del Cine Europeo distinguen la coproducción catalana 'Sirât' con cinco galardones técnicos

La coproducción catalana 'Sirât' ha arrasado en las categorías técnicas de los Premios del Cine Europeo y se ha llevado todos los galardones a los que aspiraba. La película dirigida por Oliver Laxe ha subido hasta cinco veces al escenario para recoger las estatuillas a mejor sonido, dirección de producción, casting, montaje y fotografía. Sin embargo, se le han escapado las de mejor película, dirección, guión y mejor actor por Sergi López. El documental 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y la película de animación 'L'Olívia y el terremoto invisible', de Irene Iborra, se han ido de la gala sin premio. La otra cara de la moneda la protagonizó 'Valor sentimental', que reinó en las principales categorías.