Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialMonje videnteDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Dirigida por Oliver Laxe

Los Premios del Cine Europeo distinguen la coproducción catalana 'Sirât' con cinco galardones técnicos

'Tardes de soledad' y 'Olívia y el terremoto invisible' marchan de la gala sin estatuilla

Laia Casanovas sostenint el Premi Europeu de Cinema

Laia Casanovas sostenint el Premi Europeu de Cinema / ACN

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La coproducción catalana 'Sirât' ha arrasado en las categorías técnicas de los Premios del Cine Europeo y se ha llevado todos los galardones a los que aspiraba. La película dirigida por Oliver Laxe ha subido hasta cinco veces al escenario para recoger las estatuillas a mejor sonido, dirección de producción, casting, montaje y fotografía. Sin embargo, se le han escapado las de mejor película, dirección, guión y mejor actor por Sergi López. El documental 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y la película de animación 'L'Olívia y el terremoto invisible', de Irene Iborra, se han ido de la gala sin premio. La otra cara de la moneda la protagonizó 'Valor sentimental', que reinó en las principales categorías.

TEMAS

  1. Julio Iglesias, en directo: última hora de la denuncia por abuso sexual, reacciones y su relación con Vaitiare, Miranda y otras mujeres
  2. Morti: 'He intentado siempre alejarme de la industria y de la ‘no música’, pero a veces el peaje es muy alto
  3. Jordi Évole: 'Creo que fue injusto lo que se hizo con Iñaki Urdangarin
  4. Fito y Fitipaldis, valores seguros y calor familiar en el Palau Sant Jordi
  5. Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
  6. Telecinco, una cadena en crisis que sigue sin saber reinventarse: 'Su fórmula está muy apalancada
  7. Dónde ver 'Los Domingos Sirat Maspalomas' y el resto de películas nominadas a los Premios Goya 2026
  8. Las siete esferas' intrigan en Netflix: los misterios y giros de Agatha Christie, en la mirada del creador de 'Broadchurch

Los Premios del Cine Europeo distinguen la coproducción catalana 'Sirât' con cinco galardones técnicos

Los Premios del Cine Europeo distinguen la coproducción catalana 'Sirât' con cinco galardones técnicos

'Valor sentimental' triunfa en los Premios del Cine Europeo y 'Sirat' se lleva cinco galardones técnicos

Arnaldur Indridason: descubre el orden cronológico de la saga del inspector Erlendur Sveinsson para no perderte

Arnaldur Indridason: descubre el orden cronológico de la saga del inspector Erlendur Sveinsson para no perderte

Estos fueron los libros más leídos en las bibliotecas de Barcelona en 2025

Estos fueron los libros más leídos en las bibliotecas de Barcelona en 2025

Vladislav Buialsky gana el Concurs Viñas

Vladislav Buialsky gana el Concurs Viñas

'La Reina del Flow 3' desata la locura en redes: estreno, capítulos y reacciones en España

'La Reina del Flow 3' desata la locura en redes: estreno, capítulos y reacciones en España

"Al reprimir a un artista, no hacen más que nutrirlo con ideas": el cine y la literatura, enemigos públicos en Irán

"Al reprimir a un artista, no hacen más que nutrirlo con ideas": el cine y la literatura, enemigos públicos en Irán

Julio Iglesias, hoy en directo: última hora del comunicado del cantante, su abogado Choclán y reacciones de sus familiares

Julio Iglesias, hoy en directo: última hora del comunicado del cantante, su abogado Choclán y reacciones de sus familiares