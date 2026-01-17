Dirigida por Oliver Laxe
Los Premios del Cine Europeo distinguen la coproducción catalana 'Sirât' con cinco galardones técnicos
'Tardes de soledad' y 'Olívia y el terremoto invisible' marchan de la gala sin estatuilla
La coproducción catalana 'Sirât' ha arrasado en las categorías técnicas de los Premios del Cine Europeo y se ha llevado todos los galardones a los que aspiraba. La película dirigida por Oliver Laxe ha subido hasta cinco veces al escenario para recoger las estatuillas a mejor sonido, dirección de producción, casting, montaje y fotografía. Sin embargo, se le han escapado las de mejor película, dirección, guión y mejor actor por Sergi López. El documental 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y la película de animación 'L'Olívia y el terremoto invisible', de Irene Iborra, se han ido de la gala sin premio. La otra cara de la moneda la protagonizó 'Valor sentimental', que reinó en las principales categorías.
- Julio Iglesias, en directo: última hora de la denuncia por abuso sexual, reacciones y su relación con Vaitiare, Miranda y otras mujeres
- Morti: 'He intentado siempre alejarme de la industria y de la ‘no música’, pero a veces el peaje es muy alto
- Jordi Évole: 'Creo que fue injusto lo que se hizo con Iñaki Urdangarin
- Fito y Fitipaldis, valores seguros y calor familiar en el Palau Sant Jordi
- Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
- Telecinco, una cadena en crisis que sigue sin saber reinventarse: 'Su fórmula está muy apalancada
- Dónde ver 'Los Domingos Sirat Maspalomas' y el resto de películas nominadas a los Premios Goya 2026
- Las siete esferas' intrigan en Netflix: los misterios y giros de Agatha Christie, en la mirada del creador de 'Broadchurch