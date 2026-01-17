Arnaldur Indridason: descubre el orden cronológico de la saga del inspector Erlendur Sveinsson para no perderte

Tanto si acabas de conocer la obra del rey de la novela negra de Islandia, Arnaldur Indridason, como si ya te has leído varios de sus libros, te puede ser útil conocer el orden cronológico más adecuado para evitarte sustos en las tramas y conservar el suspense que originalmente le imprimió el autor a su obra. No será fácil, porque sus libros, escritos originalmente en islandés, han sido traducidos y publicados de forma algo desordenada. Los tienes todos en RBA, eso sí, con lo cual no te será difícil seguir el hilo para no perderte ninguna de las historias del mítico inspector Erlendur Sveinsson, el protagonista de la saga principal de Indridason que suma más de 18 millones de lectores en todo el mundo.

Indridason empezó a escribir sobre Erlendur en 1997, y su primera novela llegó a nosotros traducida en el año 2000. Se trataba de un inspector de mediana edad, divorciado y con dos hijos, una de ellas problemática, sin vida social y totalmente volcado en el trabajo. Los primeros volúmenes de su obra siguen las diferentes investigaciones del inspector en la Reikiavik donde vive, la capital de Islandia. Con todo, él se crió en un pueblo rural con sus padres y un hermano que desapareció cuando, siendo muy pequeños, les atrapó una ventisca en medio de la montaña.

Indridason dio un vuelco a su obra, con todo, cuando decidió seguir la historia del inspector desde otro punto del tiempo, cuando era mucho más joven y acababa de ingresar en el cuerpo de policía. Así conocemos de dónde vienen algunos de los traumas del policía, la importancia y el peso que dejó en él su mentora Marion Brem, y conocemos a la vez otra Islandia distinta, mucho menos globalizada.

A continuación te señalamos el orden cronológico de la obra publicada en español de la saga del inspector Erlendur Sveinsson, separando su edad madura de su juventud.

Erlendur Sveinsson

Presentación del inspector, que debe esclarecer si tienen relación dos muertes sospechosas que han sucedido en Reikiavik: un profesor jubilado fallece en un incendio extraño, y un ex alumno suyo parece.

Tres ediciones de 'Las marismas' de Arnaldur Indriðason / EPC

El cadáver de una joven aparece asesinada a los pies de la estatua del héroe de la independencia de Islandia, un lugar emblemático en el corazón de Reikiavik

Erlendur investiga la muerte violenta de un hombre de avanzada edad en su casa. Una vieja fotografía que esconde en un escritorio y que muestra una tumba le da una pista para esclarecer lo sucedido

Una niña encuentra un hueso humano mientras juega en las afueras de Reikiavik.

Un antiguo niño cantor, ahora empleado en un hotel de Reykjavik en Navidades, aparece asesinado en su habitación del recinto.

La desecación del lago Kleifarvatn pone al descubierto un cadáver que lleva mucho tiempo allí, con un agujero en el cráneo y un aparato de radio ruso que lo relaciona con la época del espionaje y la guerra fría

Un niño aparece apuñalado y en estado de congelación en la calle nevada del frío enero en Reykjavik.

Arnaldur Indridason durante la charla en el Barcelona Negra de 2025 / Barcelona Literatura

La aparición de una mujer ahorcada en su casa de vacaciones no parece un suicidio, o al menos así lo cree el inspector Erlendur, que se empecina en aclarar lo que ha sucedido

Erlendur investiga la muerte de un joven, que ha aparecido en su habitación con un corte en el cuello y como única pista del móvil del crimen un pote de pastillas y una prenda de mujer

Sigurdur Oli, compañero de Erlendur, es el protagonista de esta trama porque el inspector está de vacaciones y se encuentra con un montón de contratiempos que acaban en una red de chantajistas

Erlendur aprovecha esas vacaciones para volver a la casa familiar, en ruinas, donde se guardan los recuerdos dolorosos de la desaparición de su hermano cuando era un niño. La investigación de otra desaparición, de una mujer atrapada aparentemente en otra ventisca años atrás, le obsesiona hasta el punto de ponerse a investigarla

El joven Erlendur

Estamos en 1972 y Erlendur es un joven policía, recién ingresado en el cuerpo, que aprende de su superior, Marion Brem. Un sórdido crimen coincide con un momento històrico en la ciudad, la partida de ajedrez de Bobby Fischer y Boris Spassky.

Arnaldur Indridason en la BCNegra, festival de novela negra de Barcelona, 2025 / Barcelona Literatura

La muerte de un vagabundo pone sobre alerta al joven Erlendur, que demuestra su intuición ante casos que podrían pasar desapercibidos.

Es 1979 y el ejército estadounidense usa la base militar de Reikiavik de manera bastante opaca para las autoridades policiales islandesas. El cadáver de un hombre, que aparece en un lago, deja una pista que apunta hacia esa base, y el esclarecimiento de los hechos se complica.