En Directo
Julio Iglesias, hoy en directo: última hora del comunicado del cantante, su abogado Choclán y reacciones de sus familiares
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. Interrogará a las denunciantes como testigos protegidos. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.
A continuación, EL PERIÓDICO abre un hilo de noticias y reacciones al caso.
EUROPA PRESS
Miguel Ángel Muñoz: "El mundo entero está conmocionado"
Miguel Ángel Muñoz hizo de Julio Iglesias en la serie de Miguel Bosé y ahora la pregunta es obligada: ¿qué piensa de las denuncias que han salido a la luz de dos exempleadas del hogar por agresiones sexuales? El actor se ha dejado ver en los Premios Iris y ha respondido sin pelos en la lengua.
"Es una pregunta muy capciosa con todo lo que está pasando, pero creo que es muy grave, es algo tremendo que creo que toda España y el mundo entero está conmocionado con una noticia así", ha dicho.
Miguel ha asegurado que es un tema que "hay que tratarlo con muchísimo respeto", sobre todo por "las personas que han denunciado y también al personaje" y ha recordado que "hasta que se resuelva lo que tenga que ser pues pueda haber cierta presunción de inocencia".
La opinión de Lydia Lozano
Entre las reacciones al caso de Julio Iglesias destacan la de los periodistas que han seguido su trayectoria. Europa Press, por ejemplo, ha recabado la opinión de Lydia Lozano , que ha asegurado que el comunicado que el artista ha hecho público por redes sociales "se lo ha mandado su abogado". "No creo ni que lo haya escrito él", ha asegurado. La colaboradora de televisión ha mostrado su apoyo a la mujer del cantante asegurando que ella no puede hacer nada ante estas acusaciones y ha recordado que "ha sido muda toda la vida, nunca ha hablado, era la perfecta mujer al lado de un artista como él, que ni se pronuncia, ni habla, ni da posados, ni nada". "¿Qué va a hacer? Si lleva desde la Covid viviendo en Indian Creek. Entonces, que no me digan a mí que esto es un matrimonio al uso", ha asegurado.
Europa Press
El Gobierno da "credibilidad" a las denunciantes de Julio Iglesias pero recuerda que "tiene derecho a defenderse"
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el Ejecutivo da "credibilidad" a las denunciantes de agresión sexual y maltrato contra el cantante Julio Iglesias, al tiempo que ha recordado que el artista "tiene todo el derecho a defenderse". La ministra ha asegurado que la posición del Gobierno es "siempre al lado de las víctimas" y ha defendido la necesidad de otorgar "credibilidad" a quienes denuncian violencia de género "en este y en cualquier otro caso", unos hechos que, según ha señalado, han causado "shock" en el conjunto de la ciudadanía.
Asimismo, ha insistido en que el procedimiento debe resolverse en el ámbito judicial. "Esto está en manos de la Justicia, que llegará hasta el final de este asunto", ha señalado la portavoz del Ejecutivo.
EFE
Juan José Hidalgo (Globalia): "Yo por Julio Iglesias doy la vida"
El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hildalgo, ha asegurado este viernes que daría "la vida" por el cantante Julio Iglesias, del que es amigo muy cercano desde hace muchos años. El cantante español, acusado por dos exempleadas de abusos sexuales, ha negado este viernes esas acusaciones en su primera manifestación pública desde que saltó el caso el pasado martes, y ha afirmado que nunca ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.
Preguntado, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, por si considera que se trata de una operación para desprestigiar a Julio Iglesias, Hidalgo ha declinado opinar, pues "para eso está la Justicia" y se trata de "él y de las personas que le han denunciado", y ha añadido que "yo por Julio (Iglesias) doy la vida". "Si me la pide mañana se la doy, porque de verdad es íntimo amigo mío y lo voy a defender", porque "es el hombre más internacional que tenemos, el más universal, y yo desde luego daría todo lo que me fuera posible por Julio", ha afirmado.
Primeras palabras de Miranda Rynsburger, la mujer de Julio Iglesias
El comunicado de Julio Iglesias ha recibido numerosas muestras de apoyo, entre las que destaca la de su mujer, Miranda Rynsburger, quien ha respondido en Instagram con un emotivo comentario: "A tu lado, siempre», junto a un emoticono de un corazón.
Susana Giménez, presentadora argentina: "Es un caballero"
La presentadora argentina Susana Giménez señaló en las últimas horas que el cantante español Julio Iglesias "es un señor" y "un caballero" y minimizó un episodio ocurrido hace 20 años pero que se viralizó el miércoles en las redes, en el que el cantante español la besó en televisión contra su voluntad: "Siempre me daba besos, porque somos amigos".
"Siempre me daba besos porque somos amigos hace 50 años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias, es mi amigo, lo amo, lo admiro, es un caballero", expresó Giménez en declaración al canal América TV.
Tamara Falcó: "Es gravísimo, tristísimo"
La hija de Isabel Preysler ha explicado en 'El hormiguero' su opinión ante la demanda a 'tío Julio'. "Para mí, primero es tío y después están mis hermanos, que es su padre. De de cualquiera de las formas es gravísimo, tristísimo y estamos esperando que la justicia llegue al final del asunto y que tío Julio en la medida de lo posible salga ileso de todo esto", ha indicado visiblemente afectada.
Reacción de Chabeli, Julio José y Enrique
Al parecer, Julio Iglesias ha pedido a su esposa y a sus 8 hijos que mantengan silencio y se habría puesto en contacto con ellos para explicar su versión. El periodista Antonio Rossi ha revelado en el programa de Telecinco 'Vamos a ver' cómo se han tomado lo ocurrido Chábeli, Julio José y Enrique. "Los hermanos han hablado y estaban todos escandalizados. Estaban todos apoyando a su padre, pero las consecuencias pueden ser tremendas en EEUU", ha asegurado.
Julio Iglesias contrata a José Antonio Choclán para su defensa
Julio Iglesias ya tiene quien le defienda frente a la denuncia presentada por dos de sus exempleadas contra él por delitos de trata, agresión sexual y lesiones, entre otros, cuya viabilidad ya estudia la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trata de José Antonio Choclán, un prestigioso penalista conocido por su facilidad en alcanzar pactos con la Fiscalía, como el que permitió al comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, salir de prisión y ha concluido con la petición de penas de prisión para él muy rebajadas con respecto al resto de investigados, como es el expresidente Ábalos.
Choclán ha podido ser elegido por Iglesias por ser ya conocido de su familia, puesto que en 2023 defendió a su hermano Carlos en un procedimiento frente a Hacienda.
Puedes leer el perfil del penalista aquí.
"Nunca había percibido tanta maldad"
El comunicado del cantante carga contra las denunciantes al asegurar: "Nunca había percibido tanta maldad", aunque subraya que aún tiene fuerzas para que "se conozca toda la verdad" y para "defender su dignidad frente a una acusación tan grave". El comunicado concluye con un agradecimiento a las numerosas muestras de apoyo recibidas: "No puedo olvidar a tantas personas queridas que me han enviado mensajes de afecto y lealtad; en ellas he encontrado un gran consuelo".
