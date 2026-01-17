Julio Iglesias, hoy en directo: última hora del comunicado del cantante, su abogado Choclán y reacciones de sus familiares

Miguel Ángel Muñoz: "El mundo entero está conmocionado"

Miguel Ángel Muñoz hizo de Julio Iglesias en la serie de Miguel Bosé y ahora la pregunta es obligada: ¿qué piensa de las denuncias que han salido a la luz de dos exempleadas del hogar por agresiones sexuales? El actor se ha dejado ver en los Premios Iris y ha respondido sin pelos en la lengua.

"Es una pregunta muy capciosa con todo lo que está pasando, pero creo que es muy grave, es algo tremendo que creo que toda España y el mundo entero está conmocionado con una noticia así", ha dicho.

Miguel ha asegurado que es un tema que "hay que tratarlo con muchísimo respeto", sobre todo por "las personas que han denunciado y también al personaje" y ha recordado que "hasta que se resuelva lo que tenga que ser pues pueda haber cierta presunción de inocencia".