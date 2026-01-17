Bebe: "Lo más importante para mí es pensar que he ayudado a alguien con mis canciones"

Bebe. Por su personalidad y sus canciones -o himnos-, su nombre podría ser el sinónimo literal de libertad o revolución. Ella no lo ve del todo así. La autora de letras que marcaron un antes y un después en España y consiguió llevarlas por América y Europa alcanzando los primeros puestos en las listas de ventas, reconoce que jamás tuvo la pretensión de convertirse en un fenómeno generacional o un referente para la gente. A principios de los 2000 ella escribía algo tan simple y complejo a la vez como escribir "lo que le salía del corazón". Lo que vino después, ya es historia. Bebe celebra ahora los 20 años de su disco debut con la gira Parafuera telarañas 20 años TOUR para interpretar esas canciones que, por primera vez, mandaron al garete con todo el arte y sin ninguna vergüenza al patriarcado y al amor tóxico.

-Cumple dos décadas de carrera. ¿Cómo surge la idea de hacer una gira por toda España con sus temas más icónicos?

-En un principio yo no tenía idea de armar una gira por los 20 años. Quería hacer un concierto para celebrarlo, invitar a otros artistas y poco más. Pero hablándolo con mi madre, que es una mujer muy sabia y siempre dice que en la vida tenemos que celebrarlo todo, me dijo: ¿por qué no haces como una pequeña gira, recordando tus temas más exitosos? Yo al principio tenía sentimientos encontrados porque, claro... Era volver a empezar después de seis años sin cantar ni subirme a un escenario y era hacerlo con canciones que ya canté hace 20 años. Me resultaba un poco chocante, pero ella me hizo entrar en razón. Además, mis primeros tres años de carrera fueron muy frenéticos: muchos conciertos, viajes, entrevistas, todo tenía que irlo preparando sobre la marcha. No disfruté tanto como me hubiera gustado y esta gira es una nueva oportunidad para vivirlo con más calma y disfrutar de aquello que en su día no pude. La verdad es que al principio me costó un poquito volver a tocar esos temas, pero ir haciendo la lectura de las canciones ha sido un proceso súper chulo, súper bonito y emocionante.

Cartel de la gira 'Parafuera telarañas 20 años TOUR'. / Cedida

-¿Tiene su familia mucho peso en su carrera?

-Si, es inevitable... Canto en mi casa desde que soy pequeña, mis hermanos también han cantado siempre, ha sido algo muy familiar. Y ellos vivieron todo el proceso desde el principio, desde que yo tocaba en bares, mi época en el instituto y también vivieron ese momento en el que yo no estaba como que debía.

-Recuerdo ese parón cuando estaba en su mejor momento a nivel profesional.

-Era necesario parar. Llevaba años sin parar nada. En aquel momento no tenía tiempo para sentarme y planificar mi año o mi carrera, era todo sobre la marcha, sin orden. Me decían: irás a Estados Unidos, a Sudamérica, aquí y allá. Estaba todo muy descontrolado y tenía entrevistas todo el tiempo. Lo recuerdo como que no había orden de ningún tipo. Al final, te saturas. Y en ese momento, perdía sentido algo tan importante como las emociones a través de las canciones y con el público. Por eso en ese momento me dije que o paraba ya o todo dejaba de tener sentido.

P. Han pasado 20 años de 'Ella, Malo y Que nadie me levante la voz'. ¿Es otra Bebe?

-No lo sé. Ahora tengo una niña de 15 años, han pasado muchas cosas, muchas cosas en mi vida, en mi entorno, en mi familia. También en mi manera de ver todo, en el trabajo, la gente con la que me relaciono... Han pasado muchas cosas, ¿no? He evolucionado, he crecido, que es lo suyo. Mi voz y mi manera de ver la vida han cambiado, lógicamente, sobre todo desde que soy madre. Ahora estoy mucho más tranquila.

En cuanto a las canciones, hay canciones que las hemos cambiado bastante y otras que son totalmente atemporales, como 'Me enseñará y Siempre me quedará'. Creo que son las únicas canciones que no hace falta cambiarles la producción. En cambio, a muchas otras sí. Pero, por ejemplo, he hecho una versión totalmente diferente de 'Ella'. Esta canción no necesita gritar, sino cantarla más hacia adentro. Más para ella. Hace ya un tiempo hicimos el tema con un aire un poco tipo 'bossa'. Es mucho más serena y es muy bonita, la verdad.

P. Y 20 años después canciones como 'Ella, Malo o Que nadie me levante la voz' siguen haciendo más falta que nunca. ¿Cómo lo valora?

-Creo que, definitivamente, no hemos evolucionado mucho. Hemos liado mucho las cosas. Se ha transgiversado mucho y de esa manera opacan las historias reales, de verdad, de las personas que están sufriendo esas situaciones familiares, la verdad. Y tenemos un enorme trabajo por delante.

En ese sentido, la cultura y la música son una herramienta muy poderosa. Yo lo percibo así y así es como me lo han transmitido los demás. Si mis canciones influyen o no, no lo sé. Al final, lo más importante para mí siempre ha sido cuando llega alguien y me abraza o me agarra fuerte y me mira y no me dice nada, simplemente "gracias por esto". Eso a mí me ha ayudado muchísimo, para mí es lo más importante, pensar que he ayudado a alguien con mis canciones. Ahora bien, como sociedad tenemos que hacer un trabajo importante. Es algo que, como bien sabemos, forma parte tanto de la educación de las familias como del no politizar.

P. Sus canciones reivindican libertad, independencia, amor y coraje entre muchas otras cosas. Han sido un impulso para miles de personas. ¿Y para usted?

R. Cada día cuenta, o sea, cada día es precioso. Se nos olvida que puede ser el último, pero también nos cuesta por toda la presión que tenemos por todos los lados, ¿no? Y la realidad es que no todos hemos tenido la fortuna de tener unas herramientas desde pequeños que nos hayan enseñado a enfrentarnos a nosotros mismos, a la vida, a todos. Y por eso hago canciones, porque las canto también para mí. La música es mi medio de expresión, es mi manera de entenderme a mí y de decirme a mi misma las cosas. Hay momentos que estás pletórico y otros que navegas en la oscuridad y entonces necesitas impulsarte a tí mismo.

P. ¿Se considera una avanzada a su época?

R. No, no soy ninguna avanzada, simplemente he hecho siempre lo que me salía del corazón, pero no me planteo ese tipo de cosas.