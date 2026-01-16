'La soledad fue el precio', la biografía de Carmen Díez de Rivera, figura clave de la Transición, premio Comillas 2026

La obra de Carmen Domingo 'La soledad fue el precio', la biografía de Carmen Díez de Rivera, una de las figuras clave de la Transición española, ha sido galardonada con el premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias 2026 de la editorial Tusquets.

Según el jurado, presidido por Miguel Ángel Aguilar y formado por Jordi Amat, Isabel Burdiel, Mercedes Cabrera y Josep Maria Ventosa, el texto relata, "con gran rigor y un exhaustivo conocimiento de las fuentes" la biografía de Carmen Díez de Rivera.

Santiago Carrillo y Carmen Díez de Rivera. / LNE

"Es una biografía que recupera con una nueva mirada, de hoy, lo que en su momento se dijo y escribió sobre quien fue llamada 'musa' de la Transición, un apelativo que ocultaba un trabajo político firme, personalmente duro, continuado y comprometido", comenta al respecto Mercedes Cabrera.

Nacida en Madrid en 1942, hija de una familia aristocrática conectada con el franquismo, Carmen Díez evolucionó pronto hacia posturas progresistas hasta convertirse en una figura clave en la Transición española, a la que aportó modernidad y empeño democrático desde los importantes puestos que ejerció en la vida política de los años setenta.

Gracias a numerosas fuentes documentales y a la aportación de amigos y personalidades que la trataron en profundidad, Carmen Domingo expone de forma minuciosa el trabajo en la sombra de una mujer que dirigió el Gabinete de Adolfo Suárez y fue confidente casi diaria del rey Juan Carlos I en momentos cruciales de la historia reciente de España.

La obra descubre, además, aspectos inéditos en la vida de una mujer inteligente y radicalmente libre, que en circunstancias muy complejas de la política española tejió alianzas y consensos, facilitó negociaciones entre adversarios aparentemente irreconciliables y contribuyó, en suma, a la consolidación de una auténtica democracia en España, destaca el jurado.

Asimismo, el libro incide en el decisivo trabajo que Carmen Díez de Rivera ejerció en los últimos años de su vida como europarlamentaria en Bruselas, y la seriedad y obstinación con las que, avanzada siempre a su tiempo, abrió importantes debates sobre el medio ambiente y el feminismo.

Carmen Domingo (Barcelona, 1970) es filóloga, escritora y dramaturga y su obra, con un profundo compromiso feminista, combina ensayo, biografía, novela y teatro.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar y divulgar la historia y la experiencia de las mujeres en España, así como a reflexionar sobre cuestiones culturales, sociales y políticas, y en especial en rescatar voces femeninas muchas veces silenciadas.

Su trabajo incluye títulos como 'Mi querida hija Hildegart' (2008) o la obra de teatro 'Només són dones' (2015), galardonada en los Premios Max en 2016.

'La soledad fue el precio' se publicará en la colección Tiempo de Memoria de la editorial Tusquests el próximo 11 de marzo.

El XXXVIII Premio Comillas ha recibido un total de 63 manuscritos y el premio consiste en una estatuilla de bronce diseñada por Joaquín Camps y en un anticipo sobre derechos de autor de 12.000 euros.