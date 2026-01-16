Sergi Belbel promete emociones fuertes en 'El casalot': "Es una experiencia de terror psicológico"

Sergi Belbel estrena el próximo martes 'El casalot' en el Teatre Gaudí, una obra protagonizada por dos mujeres encerradas en una mansión. Se trata de un 'thriller' lleno de tensión, una historia de terror psicológico protagonizada por Anna Carreño y Gemma Deusedas. "Son dos actrices maravillosas", reivindica el premiado autor y director. 'El casalot' explora la violencia en el ámbito íntimo, la dependencia emocional, la fragilidad de la identidad en una casa impregnada de un trauma. Belbel, gran amante del cine de terror psicológico, ha incluido referencias numerosos filmes como 'Psicosis', 'El otro', 'La niebla', 'El resplandor', 'El exorcista' y 'Canción de cuna para un cadáver'.

La obra empieza en una noche de tormenta, un clásico. El contexto es fundamental para sumergirse en el universo cerrado y asfixiante donde transcurre la acción, un viejo casoplón aislado del mundo que se convierte en un actor más. "Los espectadores más valientes podrán vivir esta experiencia de forma inmersiva sentándose en el propio escenario. El resto, en las cuatro gradas que rodean el espacio. El precio de las entradas no varía", recuerda Belbel, ansioso de hacer su primer pase con público. Desde dentro, la obra se vive de forma inmersiva y 360 grados, con las intérpretes circulando alrededor de los espectadores. Pero que nadie sufra: "Esto no es 'Horroland' ni 'El tren de la bruja'. No tocamos a nadie, ni hacemos participar o levantar a nadie de su butaca."

No se puede contar mucho para no hacer 'spoilers' y mantener el misterio de una historia donde los personajes cambian de nombre, de personalidad y hasta de recuerdos cada vez que entran y salen en una casa que parece tener vida propia. Todo está cuidado al detalle en esta pieza para que la tensión no decaiga en ningún momento. Belbel ha contado con Alejandro Moreno, director especialista en terror, para el espacio sonoro y los efectos; con Kiko Planas en la iluminación; y con Uri Prat para una escenografía marcada por la oscuridad. El vestuario lo firma Clàudia Rodrigo.

Máxima intensidad

"La intensidad es brutal, desde que empieza hasta el final, y va en aumento. Mantener esa tensión ha sido el principal reto", comenta Deusedas. "Vocalmente, también supone un reto porque, menos la voz cantada, las hago servir todas: la voz hablada, gritada y llorada. Has de cuidarte mucho y hacer un calentamiento más exhaustivo. Y no solo de voz porque también hay mucha virguería física", añade Carreño.

Podía haber estrenado esta obra en cualquier otro teatro con más butacas pero Belbel ha preferido la cercanía y capacidad de transformación del Teatre Gaudí. "Aunque la obra está originalmente escrita para actrices más mayores, de unos 60 años, la verdad es que es tanta la energía que requiere que contar con gente más joven ya va bien", destaca el autor y director. "Gemma y Anna hacen un ejercicio de primerísimas actrices. Tendemos a no dar oportunidades a gente no tan reconocida a nivel social y popular. Quizás su nombre no destaque tanto como otros pero tienen una trayectoria y sobre todo, una calidad actoral".

Anna Carreño, Sergi Belbel y Gemma Deusedas / Marta Cervera

'El casalot' encierra también una lectura filosófico-política más profunda. "Hay una historia de víctima-verdugo entre ellas y a partir de cierto punto se suma la idea de una amenaza exterior, que podría ser una pequeña alegoría de lo que pasa en la actualidad que nos lleva a preguntar: ¿hacia dónde va la humanidad?. Hay un juego de violencia interior entre ellas con cambios de personalidad y de la violencia externa". La masculinidad, la feminidad, los tabús y las herencias del heteropatriacado también se cuelan en 'El casalot' aunque Belbel les da un giro insólito.

Recomienden la pieza a todos los amantes del cine de terror, que no suelen frecuentar los teatros, pero también a los amantes del teatro que quieran vivir una experiencia diferente.

Origen

La génesis del proyecto se remonta al año 2000, cuando Belbel dirigió 'La dona incompleta' en la antigua Sala Beckett de Gràcia, una obra de David Plana que redujo la capacidad de la sala a 60 butacas, todas ellas metidas dentro del espacio escénico. "Aquella fue la experiencia más próxima al terror que había tenido en un escenario. 'El casalot' es un intento de entender la imposibilidad de hacer terror en un escenario, donde sabes que si alguien muere se levantará al cabo de nada". En 2006 empezó a escribir un primer esbozo con una película en mente: '¿Qué fue de Baby Jane?', filme de culto protagonizada por Bette Davies y Joan Crawford. Pero su nombramiento como director del TNC le hizo dejar el proyecto aparcado. Durante la pandemia rescató el texto y lo acabó en 2022. Cuando los nuevos responsables del Gaudí -Anna Carreño, Gemma Deusedas y Màrius Hernández- le preguntaron si tenía alguna obra por estrenar para ellos no lo dudó.