Julio Iglesias, hoy en directo: última hora del comunicado del cantante, su abogado José Antonio Choclán y reacciones

El PPdeG ve "precipitado" retirar títulos o reconocimientos a Julio Iglesias porque su caso afecta solo a "particulares"

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha considerado "precipitado" retirar títulos o reconocimientos al cantante Julio Iglesias, tras trascender la denuncia por abusos sexuales de dos exmpleadas, porque hay que respetar los tiempos de la Justicia y no se puede "prejuzgar" ni ignorar la presunción de inocencia.

En una rueda de prensa este jueves en el Parlamento, tras la reunión del grupo parlamentario, Pazos se ha pronunciado sobre esta cuestión al ser preguntado por la reclamación de varias asociaciones para que se retiren los títulos otorgados en Galicia al cantante, como el de embajador del Xacobeo 1993 que le dio la Xunta.

Además, Pazos ha apuntado que no debe ser igual la "ejemplaridad" que se reclama a los políticos socialistas acusados de presunto acoso sexual y a Julio Iglesias, ya que el cantante no tiene responsabilidades de gestión pública y su caso afecta solo a "particulares".

Así que hay "una diferencia evidente entre la ejemplaridad, que es obligada para todos los que tenemos responsabilidades en la gestión pública, y una cuestión que afecta exclusivamente a particulares; que tiene toda la seriedad del mundo, pero está sub judice", ha argumentado Pazos, por lo que cree que hay que "ser prudentes" y esperar a ver cómo avanzan las investigaciones, recoge Efe.