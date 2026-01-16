En Directo
Julio Iglesias, hoy en directo: última hora del comunicado del cantante, su abogado José Antonio Choclán y reacciones
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia presentada por dos extrabajadoras de Julio Iglesias por haberlas agredido sexualmente. Interrogará a las denunciantes como testigos protegidos. El Ministerio Público detalla que las diligencias de investigación preprocesales se originan a raíz de una denuncia que llegó a este departamento el pasado 5 de enero y tienen carácter reservado. Según una investigación publicada este martes por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso y abuso de poder mientras desempeñaban su labor en régimen interno en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en 2021.
A continuación, EL PERIÓDICO abre un hilo de noticias y reacciones al caso.
Reacción de Chabeli, Julio José y Enrique
Al parecer, Julio Iglesias ha pedido a su esposa y a sus 8 hijos que mantengan silencio y se habría puesto en contacto con ellos para explicar su versión. El periodista Antonio Rossi ha revelado en el programa de Telecinco 'Vamos a ver' cómo se han tomado lo ocurrido Chábeli, Julio José y Enrique. "Los hermanos han hablado y estaban todos escandalizados. Estaban todos apoyando a su padre, pero las consecuencias pueden ser tremendas en EEUU", ha asegurado.
Julio Iglesias contrata a José Antonio Choclán para su defensa
Julio Iglesias ya tiene quien le defienda frente a la denuncia presentada por dos de sus exempleadas contra él por delitos de trata, agresión sexual y lesiones, entre otros, cuya viabilidad ya estudia la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trata de José Antonio Choclán, un prestigioso penalista conocido por su facilidad en alcanzar pactos con la Fiscalía, como el que permitió al comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, salir de prisión y ha concluido con la petición de penas de prisión para él muy rebajadas con respecto al resto de investigados, como es el expresidente Ábalos.
Choclán ha podido ser elegido por Iglesias por ser ya conocido de su familia, puesto que en 2023 defendió a su hermano Carlos en un procedimiento frente a Hacienda.
"Nunca había percibido tanta maldad"
El comunicado del cantante carga contra las denunciantes al asegurar: "Nunca había percibido tanta maldad", aunque subraya que aún tiene fuerzas para que "se conozca toda la verdad" y para "defender su dignidad frente a una acusación tan grave". El comunicado concluye con un agradecimiento a las numerosas muestras de apoyo recibidas: "No puedo olvidar a tantas personas queridas que me han enviado mensajes de afecto y lealtad; en ellas he encontrado un gran consuelo".
Comunicado oficial de Julio Iglesias
Julio Iglesias ha difundido este viernes en sus redes sociales un comunicado para responder a las denuncias por presunta trata y agresión sexual presentadas por dos antiguas empleadas domésticas. "Con gran tristeza me veo obligado a contestar a las acusaciones formuladas por dos personas que trabajaron anteriormente en mi hogar. Rechazo rotundamente haber abusado, presionado o faltado al respeto a ninguna mujer", afirma el cantante español, de 82 años.
El PPdeG ve "precipitado" retirar títulos o reconocimientos a Julio Iglesias porque su caso afecta solo a "particulares"
El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha considerado "precipitado" retirar títulos o reconocimientos al cantante Julio Iglesias, tras trascender la denuncia por abusos sexuales de dos exmpleadas, porque hay que respetar los tiempos de la Justicia y no se puede "prejuzgar" ni ignorar la presunción de inocencia.
En una rueda de prensa este jueves en el Parlamento, tras la reunión del grupo parlamentario, Pazos se ha pronunciado sobre esta cuestión al ser preguntado por la reclamación de varias asociaciones para que se retiren los títulos otorgados en Galicia al cantante, como el de embajador del Xacobeo 1993 que le dio la Xunta.
Además, Pazos ha apuntado que no debe ser igual la "ejemplaridad" que se reclama a los políticos socialistas acusados de presunto acoso sexual y a Julio Iglesias, ya que el cantante no tiene responsabilidades de gestión pública y su caso afecta solo a "particulares".
Así que hay "una diferencia evidente entre la ejemplaridad, que es obligada para todos los que tenemos responsabilidades en la gestión pública, y una cuestión que afecta exclusivamente a particulares; que tiene toda la seriedad del mundo, pero está sub judice", ha argumentado Pazos, por lo que cree que hay que "ser prudentes" y esperar a ver cómo avanzan las investigaciones, recoge Efe.
Ayuso rechaza el "linchamiento" a Iglesias, "que no es político", por parte de los políticos
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves sumarse al "linchamiento" del cantante Julio Iglesias por las denuncias de agresiones sexuales en su contra, pues considera que no puede darse "el desprestigio de una persona que no es político por parte de los políticos". En su primera aparición ante los medios en 2026, Díaz Ayuso ha alegado que hay "muchísimos otros temas" de los que los representantes públicos sí se han de "responsabilizar", como "los escándalos del Gobierno".
Ayuso considera "fijada" su posición respecto a Julio Iglesias y, ante las insistentes preguntas de la prensa al respecto, se ha remitido a su primera reacción, publicada en la red social X, donde escribió: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", informa la agencia de noticias EFE.
Cristina, hija de Julio Iglesias, se blinda en Instagram
Tanto su mujer, Miranda Rynsburger, como sus ocho hijos -Chabeli (54), Julio José (52) y Enrique(50), fruto de su matrimonio con Isabel Preysler, y Miguel (28), Rodrigo (26), las gemelas Victoria y Cristina (24), y Guillermo (18)-, guardan un silencio sepulcral. Sin embargo, Cristina ha hecho un pequeño movimiento para blindarse ante el escándalo protagonizado por su padre: ha desactivado los comentarios en el único post de su perfil de Instagram (donde cuenta con 154.000 seguidores) protagonizado por su padre con un carrusel de imágenes de ambos para homenajear y felicitar públicamente al cantante en el verano de 2021. Una publicación en la que ha eliminado la posibilidad de que los usuarios dejen sus mensajes, la única de su cuenta en la que no permite que nadie escriba nada.
Las denuncias contra Julio Iglesias, en el Carnaval de Cádiz
La rapidez con la que los autores del carnaval de Cádiz asumen temas de máxima actualidad para mejorar sus repertorios en el concurso del Teatro Falla se pudo comprobar anoche con la chirigota 'Una chirigota en teoría', que solo 48 horas después de conocerse las denuncias del personal doméstico contra el cantante Julio Iglesias ya las incorporó en uno de sus cuplés.
"Llegó el mosquito tigre, una corvina americana... es muy peligrosa la especie invasora, pero más peligroso es currar con Julio Iglesias de limpiadora", acaba esta letra de esta chirigota que interpreta al astrofísico británico Stephan Hawking, en silla de ruedas, sin moverse y con voz robótica.
Hablan las Trillizas de Oro en 'La Nación'
A sus 65 años, las hermanas María Emilia, María Eugenia y María Laura Rousse (barrio porteño de Floresta, Argentina, 5 de julio de 1960), actrices, cantantes y presentadoras de televisión, también conocidas como las Trillizas de Oro, han hablado en el diario 'La Nación' sobre el escándalo que rodea al cantante, acusado de abusos sexuales y agresiones físicas por parte de dos exempleadas de sus mansiones en Bahamas y República Dominicana.
"Mientras trabajábamos con Julio nunca vivimos nada de lo que se está diciendo de él en estos días. Por eso no queremos hacer ningún comentario sobre el tema", han expresado las tres hermanas, que fueron sus coristas durante años, después de que Iglesias las contratara para sus giras en 1978.
Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio, en "shock"
Una fuente cercana a Miranda Rijnsburger, la mujer de Julio Iglesias ha asegurado a 'La Razón' que "se ha quedado en 'shock' al escuchar unas acusaciones tan terribles; no se lo puede creer, nunca ha sospechado que su esposo pudiera serle infiel, y menos de una forma tan cruenta". El matrimonio lleva 35 años juntos, tiene cinco hijos y vidas separadas. Ella reside habitualmente en Miami o en la mansión de la localidad malagueña de Ojén; y él, en sus casas de la República Dominicana y las Bahamas.
