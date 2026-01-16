El Ayuntamiento de Barcelona anuncia las cinco candidaturas finalistas para ampliar el Sant Jordi Club

El proyecto de ampliación del Sant Jordi Club, el pabellón anexo al Palau Sant Jordi dedicado a acoger conciertos y espectáculos, ha entrado en una nueva fase con la publicación de las cinco candidaturas finalistas entre las que saldrá la encargada de diseñar y acometer la remodelación de un espacio que deberá pasar de su aforo actual de 4.500 personas a una cifra cercana a las 9.000. Al concurso convocado en julio por el Ayuntamiento de Barcelona se presentaron 17 ofertas en las que participaban hasta 26 estudios de arquitectura, con una importante presencia internacional.

Un jurado de 10 miembros, formado por arquitectos y altos cargos de BSM (la empresa municipal que gestiona la Anella Olímpica), se ha encargado de evaluar las propuestas presentadas y de puntuarlas a partir de criterios como la integración del proyecto en el entorno, la eficiencia energética, la experiencia de los autores, los premios obtenidos y la presencia en el equipo de especialistas en diversos ámbitos (la sostenibilidad, el urbanismo y las tecnologías de la información, entre otros). De ese proceso han resultado cinco finalistas. Son los siguientes, por orden de puntuación:

Una UTE formada por los estudios barceloneses b720, dirigido por el arquitecto Fermín Vázquez, que ha participado en proyectos como la Ciutat de la Justícia, el Mercat dels Encants y la futura estación de Barcelona-La Sagrera, y Julià Arquitectes Associats (JAAS), responsable del Citilab Cornellà y la Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona, entre otros.

Una UTE formada por el despacho barcelonés FlexoArquitectura, liderado por Tomeu Ramis y Aixa del Rey, y el despacho de arquitectura belga Office KGDVS, con sede en Bruselas, fundado por Kersten Geer y David van Severen.

Una UTE formada por el estudio parisino Bruther Architectes, que dirigen Stéphanie Bru y Alexandre Theriot, y la firma barcelonesa Jorge Vidal Studio.

Batlle i Roig Arquitectura, despacho barcelonés que lideran Enric Batlle y Joan Roig y entre cuyas obras figura la construcción del Estadi Johan Cruyff en Sant Joan Despí.

Y el Estudio Barozzi Veiga, creado en Barcelona en 2004 por el italiano Stefano Barozzi y el gallego Alberto Veiga, que ha participado en proyectos como el Museo de Bellas Artes de Lausana y la reforma del campus del Instituto de Arte de Chicago.

Las cinco candidaturas seleccionadas tienen ahora dos meses de plazo para presentar una memoria de cada uno de los proyectos acompañada de documentación gráfica. A partir de ahí se hará la evaluación final y saldrá la propuesta ganadora. La previsión inicial es que las obras, que incluirán el derribo del equipamiento actual, den comienzo a mediados del próximo año y concluyan en 2029, coincidienco con la celebración del centenario de la Exposición Internacional y en el marco de una ambiciosa transformación urbanística de la montaña de Montjuïc.