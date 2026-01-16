Acció Portabella, la conmemoración internacional en el centenario de Pere Portabella

Con un acto celebrado este viernes en la Filmoteca de Catalunya se dio el pistoletazo de salida a ‘Acció Portabella’, una serie de acciones en homenaje al cineasta, político y agitador cultural Pere Portabella que se desarrollarán durante este año y el siguiente. El 11 de febrero de 2027 el director de ‘Vampir, cuadecuc’, ‘Informe general’ y ‘Pont de Varsòvia’, uno de los máximos representantes de la denominada Escola de Barcelona, cumplirá 100 años y está previsto que ese día salas de cine de todo el mundo proyecten una de sus películas.

Porque es notoria la dimensión internacional que ha adquirido su obra, las retrospectivas organizadas en filmotecas, festivales y museos y los muchos galardones que se le han coincidido. Todo ello quedó delineado, definido y explicado en un acto presentado por Antoni Bassas que contó con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Jordi Balló, coordinador de ‘Acció Portabella’, delineó las líneas maestras de estas actividades bajo un hipnótico mapa en el que aparecían relacionadas todas las entidades y organizaciones que participarán. Es una auténtica constelación Portabella, tomando el título del documental sobre el cineasta realizado en 2024. Antes y después se interpretaron en directo breves piezas de Bach, al piano y al violonchelo, relacionadas con su última película de ficción, ‘El silencio antes de Bach’

“No partíamos de una idea precisa, sino de una pregunta: ¿De qué manera resuena Portabella en instituciones diversas? ¿O de qué manera adaptan su legado?”, explicó Balló antes de adentrarse en ese auténtico mapa del mundo que incluye las filmotecas catalana, española, portuguesa y berlinesa; festivales como Bafici de Buenos Aires, D’A, San Sebastián, Valladolid, L’Alternativa y Toronto; las fundaciones Joan Miró, Joan Brossa y Tapies; el Círculo de Bellas Artes; los museos y salas de exposiciones MACBA, MENAC, CCCB, Reina Sofía, Tabakalera, el MOMA neoyorquino y el Museu del Joguet de Figueres; varias universidades catalanas, cineclubs, espacios alternativos, laboratorios de pensamiento, editoriales y medios de comunicación.

Una pléyade de organismos y personas, de centros que deberán plantear cada uno su propia estrategia de acción para que se produzca un relevo constante en las diversas actividades. Todo como homenaje y reflexión, y desde la curiosidad, como curioso ha terminado siendo el logo de ‘Acció Portabella’ diseñado en blanco y negro: si uno se fija solo en el negro puede verse la silueta de un vampiro. Balló aseguró que no fue premeditado: “¡En el logo se ha colado el vampiro de ‘Vampir, cuadecuc’!”. El primer acto del azar vanguardista en el homenaje.

Para Ernest Urtasun, esta sucesión de actividades representa “una invitación a narrar el presente a través de los ojos de Portabella”. Sònia Hernández destacó “su compromiso democrático sostenido a lo largo de toda su carrera”. La hija del cineasta, Carol Portabella, recordó lo que le dijo cuando ella tenía 13 años: “Déjate apasionar, se curiosa, y tendrás la satisfacción de haber dejado lo mejor de ti”. Es difícil concretar en una sola palabra, en una única parcela, la personalidad de quien abanderó el cine de vanguardia en este país, produjo filmes de Luis Buñuel, Carlos Saura y Marco Ferreri durante la dictadura, fue diputado, senador y una de las figuras decisivas en el regreso del presidente Tarradellas a Catalunya.

Pablo la Parra, director de la Filmoteca de Catalunya –donde en 2013 comenzaron a depositarse todos los materiales cinematográficos de Portabella– recordó que Portabella siempre ha sido un hombre de cine “que ilustraba sus intervenciones parlamentarias con ejemplos cinematográficos”. Cine, política, vanguardia y agitación, cuatro conceptos que definen a quien, además, produjo ‘Viridiana’ en 1960 para escarnio del régimen franquista.