La Universitat de Barcelona invita a redescubrir su Edificio Histórico a través de visitas guiadas literarias

La Universitat de Barcelona presenta unas visitas guiadas literarias por el Edificio Histórico con motivo del 575 aniversario de la institución. La propuesta invita a descubrir la relación entre la sede emblemática de la institución y la literatura.

El recorrido literario propone una visita por el Edificio Histórico a partir de una selección de obras de autores clásicos y contemporáneos de prestigio que pasaron por las aulas y que lo tomaron como escenario. Los textos forman parte del libro ‘Mons secrets. L’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona en la literatura. Antologia’, editado por los profesores de la UB Noemí Montetes-Mairal y Joan Santanach en el marco de la conmemoración del150 aniversario de la sede, celebrado en 2023.

Agustí Alcoberro, vicerrector de Cultura, Memoria y Patrimonio de la UB, ha explicado que la planificación de las visitas se ha construido teniendo en cuenta que la universidad es un espacio histórico, tomando como base las experiencias plasmadas en los textos de las generaciones que han estudiado y trabajado en la institución: “Las paredes tienen mucho que decir, pero no solo las historias colectivas, sino también las personales. La vivencia de los estudiantes es una ruta de crecimiento literaria, muchos han vivido aquí sus primeras protestas estudiantiles o se han enamorado por primera vez”.

El objetivo de las visitas, según ha explicado Ramon Dilla, profesor de Historia del Arte de la UB, es “llenar los espacios con textos para recuperar las voces de los autores y poner el edifico al servicio de la ciudadanía”.

Aísha Targarona, técnica de Cultura UB y estudiante de cuarto curso de Historia del Arte, será la encargada de hacer las visitas guiadas. Cada ruta constará de siete paradas en distintos espacios del Edificio Histórico. En cada punto se explicará el contexto físico e histórico del lugar, se presentará a cada autor y su vínculo con la universidad, y se leerá un fragmento seleccionado de su obra.

El itinerario comenzará en el Vestíbulo del Edifico Histórico, dedicado a Joan Maragall, y continuará por el Jardín Central, donde se abordará la figura de Alexandre Cirici; el Claustro de Matemáticas, centrado en Francesc Vallverdú; la Galeria del Paranimf, escenario de las Primeras Jornadas Catalanas de la Mujer, a las que asistió Teresa Pàmies; la Biblioteca, para comentar la obra de la profesora de la UB Glòria Sabaté; el Patio de Letras, que aparece en una obra de Maria Aurèlia Capmany, donde narra desde una perspectiva romántica cómo imaginaba su experiencia universitaria; y el Patio de Ciencias, dedicado a Mercè Ibarz.

El libro en el que se basan las visitas también recoge impresiones que el edifico ha suscitado en alumnos y profesores que han pasado por la Universitat de Barcelona como Josep Carner, Carmen Laforet, Jaime Gil de Biedma, Montserrat Roig, Maria Barbal, Ferran Soldevila, José María Valverde o Maria Àngels Anglada. “La historia del Edificio Histórico sigue escribiéndose y aún le quedan muchas historias, poemas y libros en los que aparecer”, ha concluido Targarona.

Las visitas tendrán la duración de una hora y tendrán lugar los miércoles 21 de enero, 11 de febrero, 11 de marzo, 15 de abril y 13 de mayo, a las 11 horas. El recorrido es gratuito, pero es necesario inscribirse previamente a través de la página web de la universidad.