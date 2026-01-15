El TNC deconstruye el bulo de la apóstol prostituta en 'Maria Magdalena'

En una sociedad que mira a lo espiritual como se refleja en el disco 'Lux' de Rosalía y películas como 'Los domingos', el TNC que capitanea Carme Portaceli estrena el próximo día 22 'Maria Magdalena', una aproximación a esa mujer que fue la única de entre los apóstoles que acompañó a Jesús en la crucifixión y la primera en verle resucitado. Su imagen ha llegado a nuestros días como la de una mujer pecadora y se la identifica como "prostituta" cuando eso no aparece en ninguno de los Evangelios de Juan, Lucas, Mateo y Marcos.

"Retomamos el relato que nos ha sido robado a las mujeres desde el inicio de la humanidad", ha destacado en rueda de prensa Portaceli, feminista de pro y directora de la obra donde vuelve a colaborar con Ariadna Gil. "Lo que nos ha llegado de María Magdalena es que era una prostituta, una pecadora arrepentida a la que Jesús perdona. Una especie de 'Pretty woman' del siglo I. Sin embargo, en ninguno de los cuatro evangelios canónicos menciona que fuera prostituta". Cómo se ha llegado manipulado su historia y cómo ha influido ese arquetipo femenino en el mundo judeocristiano es algo que intenta averiguar en esta pieza. Su intención: deconstruir un bulo de hace más de 2000 años.

Un momento de 'María Magdalena' / David Ruano/TNC

Michael de Cock, director del KVS de Bruselas, vuelve a unirse a Portaceli, que junto a Inés Boza ha creado la dramaturgia con texto de De Cock. 'Maria Magdalena' invita al público a un viaje iniciático inmersivo para desenmascarar una mentira creada por hombres para desprestigiar a Maria Magdalena, una de las mujeres más representadas iconográficamente después de la Virgen María.

"Es una obra posdramática y contemporánea con bastante humor y un punto de surrealismo flamenco-catalán", dice De Cock. "Este mundo loco marcado por las 'fake news' y la IA conecta con un bulo creado hace 2000 años para servir al patriarcado. La deconstrucción de todo este tipo de narrativas es clave hoy y el teatro es el lugar donde hacerlo porque no estás solo ante una pantalla. Esta obra invita a la reflexión con algo de provocación. Viaja de la historia bíblica a la historia europea contemporánea para identificar errores de interpretación que han favorecido un tipo de narrativa".

Mayoría femenina

El equipo actoral, con una abrumadora mayoría de mujeres, conecta la historia de María Magdalena con las vivencias de una erudita sobre la que fuera "la apóstol de los apóstoles", como la reconoció el Papa Juan Pablo II en 2014. Ariadna Gil encarna a dicha especialista que llega a Barcelona procedente de Bruselas para dar una conferencia en un momento en el que prepara su divorcio y se enfrenta a las múltiples preguntas de su hija (Miriam Moukhles). En su camino se cruza Jesús, el taxista luso que la lleva del aeropuerto a la ciudad, a Monsterrat y al Norte de Catalunya, un personaje interpretado por Romeu Runa, de la aclamada compañía Peeping Tom. "La obra muestra el conflicto entre lo que somos, lo que hemos de ser según la sociedad y lo que realmente queremos hacer", señala De Cock.

Un momento de 'María Magdalena' / David Ruano/TNC

La puesta en escena tiene forma de 'collage' donde todo suma desde las proyecciones en una gran pantalla hasta la música en directo, las coreografías y las pinturas en directo de Alessandro Arcangeli. "Ofrecemos un retrato poliédrico del personaje desde una mirada femenina", apunta Boza. Es una obra coral cuyo reparto se completa con mujeres: Clara Do, Gabriela Flores, Ana Nage, Anna Ycoblazeta y Laia Vallès, autora de la música creada en directo.

"No es un espectáculo convencional: lo visual, lo musical y la puesta en escena son fundamentales para explicar lo que nos pasa a los personajes" ha apuntado Gil. Aunque Dan Brown en su libro superventas 'El código Da Vinci' y 'El enigma sagrado', de Baigent, Leigh y Lincoln, sostienen que Cristo se casó con María Magdalena y tuvieron descendencia, estos no son los temas centrales de un montaje que se focaliza en la manipulación interesada del relato.

Un momento de 'Maria Magdalena'. / David Ruano/TNC

En dos meses se estrenará en el KVS de Bruselas, coproductor del espectáculo junto al TNC, que se ha proyectado internacionalmente desde que Portaceli está al frente de la institución.