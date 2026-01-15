La cita rockera de Can Zam
El Rock Fest completa con Megadeth su escuadra de cabezas de cartel
El grupo californiano, dirigido por Dave Mustaine, el que fue miembro cofundador de Metallica, ofrecerá un concierto encuadrado en su gira de despedida después de 42 años de trayectoria
Desvelado el interrogante que quedaba por resolver en la parrilla del Barcelona Rock Fest: será Megadeth el grupo que ocupará la casilla pendiente de rellenar entre los cabezas de cartel de este año, en concreto en la primera jornada, la del viernes 3 de julio. Con el grupo californiano se completa el trío de protagonistas del día, junto con Sex Pistols Featuring Frank Carter y Twisted Sister.
Cuatro años después de su última visita a Barcelona (que tuvo lugar en el mismo Rock Fest), Megadeth volverá en la gira presentada como ‘farewell tour’, su ruta de despedida tras 42 años de andanzas. La banda, una de las precursoras del thrash metal, creada en 1983 por el cantante y guitarrista Dave Mustaine (tras participar de la fundación de Metallica), publicará la semana que viene, el 23 de enero, el que anuncia igualmente como su último álbum, titulado sencillamente ‘Megadeth’.
Creadores de un estilo
El pasado agosto, Mustaine emitió un comunicado en el que anunciaba los planes de despedida del grupo, apuntando que la mayoría de los artistas que se retiran no lo hacen “en sus propios términos y estando en lo más alto”, a diferencia de Megadeth, que dice adiós en “el momento perfecto”. La nota añade: “Iniciamos un estilo musical, una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra, cómo tocar el instrumento, y transformamos el mundo”. Incluye una velada cita a su paso por Metallica. “Las bandas en las que toqué han tenido un influjo en todo el mundo”.
Megadeth vuelve a un Rock Fest, en el parque de Can Zam (Santa Coloma de Gramenete), que en su 10ª edición ofrece a otros nombres establecidos del metal y el hard rock, como Twisted Sister, Sabaton, Helloween, Accept, Powerwolf, Testament, Napalm Death, Loudness, Gotthard o Primal Fear, así como una parcela más orientada al punk y al hardcore: además de la nueva encarnación de Sex Pistols, estarán The Offspring y Bad Religion, así como a Evaristo, el que fuera líder de La Polla Records.
